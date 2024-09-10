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「史上最強螢幕」iPhone 16　圖表對決iPhone 15被酸：相機發表會

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果正式推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者許力方／台北報導

蘋果2024秋季發表會正式推出iPhone 16系列新機，幾乎全被爆料說中，CEO庫克（Tim Cook）介紹，iPhone 16 Pro完全為了蘋果AI（Apple Intelligence）打造，外界分析認為，這次主要升級在攝影功能，除了推出「史上最大」螢幕6.9吋的Pro Max，還新增了相機控制按鈕，以及全新4800萬像素超廣角相機，最後則是「飛躍2世代」的晶片A18 Pro採6核心CPU，運算速度是iPhone 12 Pro的2倍快。不少熬夜看直播的網友大呼「失望」、「了無新意」、「相機發表會結束了」。

●史上最大螢幕
iPhone 16 Pro系列將邊框縮窄，使得6.3吋和6.9吋螢幕變更大，其中Max版更將螢幕大提升尺寸為至今最大6.9吋，搭配新一代超瓷晶盾，材質堅硬程度是任何智慧型手機玻璃的兩倍「成就至今最強螢幕」，並採用5級鈦金屬設計，外觀微噴砂。

●新增相機控制按鈕
 iPhone 16新增「相機控制」按鍵，採用藍寶石水晶，手感就跟機械快門一樣，可更輕鬆快速取用相機工具，只須一指輕鬆滑動，調整曝光或景深，並切換各個鏡頭、變焦等功能。

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼iPhone 16。（圖／記者許力方製）

●4800萬像素相機
iPhone 16 Pro系列相機加入第二個4800萬像素相機，為四合一像素感光元件，並具備自動對焦功能。iPhone 16一般版也有二合一的4800萬像素Fusion相機，可拍攝超高解析度影像。

●A18晶片
iPhone 16全系列配備A18晶片，比 iPhone15的A16仿生晶片超前兩代，跨級躍升，以驅動「相機控制」等新功能，同時也讓電池續航力更持久。A18 Pro晶片更是全新6核心CPU，速度相較於iPhone 12 Pro有60%提升。為了支援蘋果AI，16系列新機全面升級8GB記憶體。

▲▼iPhone 16。（圖／記者許力方製）

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