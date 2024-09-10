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iPhone 16與Pro系列關鍵差異！　一篇看懂

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果今年秋季發表會10日凌晨登場，正式發表全新iPhone 16，蘋果進一步強化Pro系列的規格優勢，除放大螢幕尺寸，還加入多項專屬的相機功能。消費者該如何在iPhone 16平價版和Pro版之間做選擇，以下做出比較。

今年全系列的 iPhone 16均搭載相機控制和動作按鈕，因此以操控而言，4款機型並無太大差異，唯一不同在於手感。Pro系列採用鈦金屬機身和霧面玻璃背蓋，觸感與質感都有所提升。

螢幕方面，Pro系列仍喜歡追劇、玩遊戲的消費者更好的選擇。該系列擁有ProMotion技術以及永遠顯示功能。蘋果還將螢幕尺寸區分明顯化，iPhone 16 Pro整體加大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max則增至6.9吋，成為iPhone系列中最大的螢幕紀錄。

續航力方面，Pro系列同樣表現出色。影片播放時間而言，iPhone 16 Pro的續航力與iPhone 16 Plus相當，並未因機身較小而受到影響。而iPhone 16 Pro Max則可達33小時，相較之下，入門款iPhone 16只有22小時，差距明顯。

相機功能是 Pro 系列的最大賣點之一。除了配備 5 倍望遠鏡頭，超廣角鏡頭也採用最新4800萬畫素感光元件，能拍攝高解析度的微距照片。此外，像杜比視界、ProRAW、ProRes 和 Log 錄影等專業錄影格式依然僅限於 Pro 系列。因此若無專業攝影功能的需求，可根據自身對超廣角鏡頭和望遠鏡頭的需求來決定是否選購Pro系列。

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