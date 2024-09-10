陸上億網紅「小楊哥」爆劈腿！正宮怒送小三坐牢　形象全毀掉13萬粉

▲中國網紅「小楊哥」遭爆出軌女主播。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

中國網紅「瘋狂小楊哥」人氣超高，擁有超過1億的粉絲人數，在帶貨領域更是屬於頂尖，然而人紅是非多，近日他被爆出劈腿旗下女主播沫沫（本名徐子昕），甚至鬧到正宮王瑤將對方告上法院，導致沫沫坐牢神隱。消息曝光後，小楊哥的抖音帳號在短短7天內，已損失近13萬名粉絲。

綜合陸媒報導，「小楊哥」張慶楊疑似因為封口費談不攏，導致劈腿一事被正宮王瑤知情，憤而將沫沫告到坐牢。另據陸媒《南昌晚報》報導，沫沫去年12月份就在上海被警方帶走，而沫沫的抖音確實也從去年開始停止更新。

事件曝光後，小楊哥良好形象一夕全毀，抖音粉絲數量也受到重創。根據第三方資料平台估算，小楊哥的抖音帳號近期已損失近13萬粉絲，不少網友紛紛痛批小楊哥「太沒品了」、「真令人失望」，不過也有部分網友力挺小楊哥，認為「沒有證實的事還是觀望」。

對此，網友們紛紛敲碗小楊哥親自出面說明，然而他至今仍隻字不提。此外，沫沫的前老闆、證意集團創始人朱姓男子則出面澄清，指出沫沫的原名是徐子昕，並非傳聞中被拘留的張佳欣，並憤怒表示「是謠言」。

事實上，小楊哥與雙胞胎兄弟成立的「3隻小羊」網路公司，憑藉幽默風格與直播帶貨，不僅在抖音上爆紅，更吸引不少影星、名人搶先和他合作，創造出許多瘋狂銷售紀錄，他過去就曾透露，自己每個月約發出5000萬人民幣（約2.2億台幣）的薪資，還有資料指出，他一年就繳了2億人民幣（約8.86億台幣）的稅金，可見收入相當可觀。