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社會 社會焦點 保障人權

警「因公傷亡」慰問金調高！最高發給2000萬　蘇昱鴻、黃瑋震適用

▲▼ 基隆殉職警蘇昱鴻今告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲基隆市八堵分駐所警員蘇昱鴻在值班台上被貨車高速衝撞身亡。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社

基隆市八堵分駐所警員蘇昱鴻在值班台上被貨車高速衝撞身亡、新北市三重分局警員黃瑋震執行巡邏勤務遭撞死亡，外界討論警員執勤因公殉職標準。行政院日前公告相關辦法，執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者，慰問金從最高的新台幣1400萬元提高至2000萬元。

今年2月29日基隆市八堵分駐所警員蘇昱鴻在值班台上被貨車高速衝撞身亡，以及7月13日新北市三重分局警員黃瑋震執行巡邏勤務遭撞死亡，是「因公死亡」或「因公殉職」撫卹金差異達千萬元，引發討論。

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者陳以昇攝）

警政署7月時曾表示，將修改警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，死亡慰問金從現行1200萬元至1400萬元，提高至2000萬元，此案經內政部同意，正報給中央審議。

行政院日前已公告「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，根據新公告的辦法，死亡者發給其遺族，從300萬元提高至600萬元；因執行勤務致死亡者，從原600萬元，增加至1000萬元；至於執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者，從原本的1200萬元至1400萬元，統一調高到2000萬元。

相關辦法也規定，在辦法修正施行前，已符合發生時發給慰問金條件，尚未申請或已受理申請尚未核定發給的案件，依修正施行後規定辦理。

據了解，該兩名員警家屬尚未申請，因此適用新規定。

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