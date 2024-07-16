警察殉職撫卹金太嚴格！警政署想出辦法了　慰問金將提高至2千萬



▲殉職警黃瑋震遺孀在臉書貼出全家福 。（圖／翻攝自黃瑋震臉書）



記者張君豪／台北報導

新北市三重警分局警員黃瑋震日前夜間駕警車巡邏時，遭毒駕黃男開賓士車高速逆向衝撞身亡，警政署表示，目前對於警員勤務期間因公「死亡」、「殉職」認定嚴格，在署長張榮興極力爭取下，《警察人員因公傷亡慰問金發給辦法》修正案已報請行政院審議，近期即將通過公布，未來警員執行勤務遭受暴力或意外導致死亡或殉職者，慰問金將從原本發給遺族1200到1400萬元，大幅調升到2000萬元，新辦法將待行政院審議後發布。

根據內政部統計資料、光是2013到2018年，全國警察因公傷殘人數超過4520人，警察值勤意外死亡案例也經常發生，但《警察人員人事條例施行細則》16條及17條2款對於因公殉職定義相當嚴格，包括「處理交通指揮稽查、處理爆炸物品、搶救災害參與演習、擔任特定警衛任務、巡邏或埋伏、拘提、逮捕嫌犯及法令規定勤務」，以及「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」導致不少優秀警員在熱心服勤公務遭遇意外身亡，卻不符「處理對其生命有高度危險事故」要件遭核退，導致家屬慟失親人之餘也拿不到因公殉職相關較為優厚撫卹。

警政署長張榮興上任後，希望能推動警察「因公殉職」認定條件放寬，肇因不少優秀的殉職員警都在值勤公務中因意外喪生，卻因不符上述規定，僅能獲得因公死亡的次級撫卹，張榮興認為，「這對奉獻生命的警察和警眷來說太不公平」。

警政署指出，目前除了因公傷亡慰問金外、警眷還可請領俗稱警安基金的「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金」，身亡者最高可領300萬元新台幣、公務人員保險也提供因公死亡補助、最低可給付本俸36個月、公保殮葬補助費本俸7月、及根據年資申請撫恤金，警政署和各縣市警局均有開辦「員工團體意外保險」警署將全力守護因公殉職警員撫卹和權利、捍衛默默守護每位執法警察背後家人們的生活。



▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

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