台南市家庭教育中心拍攝影片　鼓勵親師合作陪伴小一新鮮人適應國小生活

▲為使幼兒順利銜接小一新生活，台南市家庭教育中心以「我和我的孩子一起共創幸福」為題，製作幼小銜接影片頗受好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使幼兒順利銜接小一新生活，台南市家庭教育中心以「我和我的孩子一起共創幸福」為題，製作幼小銜接影片頗受好評！影片已上架「教育花路米－台南市政府教育局」臉書粉絲專頁、台南市家庭教育中心youtube等，已請學校結合開學週活動及班親會播放，一起共同宣導親職教養知能，鼓勵親子合作，建立新生上學的好習慣。

黃偉哲市長表示，開學後迄今已進入第3週，提醒家長再主動關心孩子的學習狀況，同時也應持續關心網路使用情形，齊心守護孩子遠離危險；另外為防範有心人士使用科技技術詐騙威脅無辜學生，已責成教育局亦應積極啟動媒體識讀、數位性別暴力防治工作，透過親師合作宣導，讓學生安心上學。

教育局鄭新輝局長表示，將持續透過親師合作，順利完成幼小學習銜接。另外，學前、學齡或青少年階段所面臨的學習、人際和家庭問題都有所不同，為陪伴孩子渡過人生身心發展的關鍵時期，南市每年皆主動印製《我和我的孩子》親職教育手冊低年級篇及青少年篇，目前已分送至各校，鼓勵家長運用閱讀，同時也將手冊電子版放置於雲端，掃QR code可輕鬆隨選隨讀，歡迎家長多加運用。

小一新生家長林女士提到，新生始業日開始，就看到學校播放「我和我的孩子一起共創幸福：幼小銜接Ready Go」」，覺得很受用，透過和小孩一起完成開學用品準備，有助促進教養同行。

家庭教育中心主任張冰嫈說明，今年新製親子共學短影片，藉由簡單的小叮嚀傳遞親職概念，鼓勵家長至中心Youtube網站點閱影片(影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=Nnca5bDOX5E)，以及閱讀《我和我的孩子》親職教育手冊電子版，近期將辦理「幼小銜接主題」的抽獎活動，預計送出多項好禮，歡迎大家追蹤中心FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainanfamily)掌握最新活動訊息！