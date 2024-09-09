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黃土水登上日本《每日新聞》！標題「幻之甘露水」揭百年國寶

▲▼黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

▲黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

台灣先鋒藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉，以國寶身分首度赴日展出，同時也登上日本五大報社之一《每日新聞》晚間頭版、藝文版，還有《產經新聞》等當地重要媒體，標題以「幻之〈甘露水〉」接連介紹這件橫跨百年之作，也展現出台日文化交流成就。

▲▼黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

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▲國立台灣美術館與東京藝術大學合作，共同策劃國際特展「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」。（圖／文化部）

國立台灣美術館與東京藝術大學合作，共同策劃國際特展「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」，集結來自20世紀初台灣及日本藝術家的58件精品，重現百年前東亞藝術發展盛況。

黃土水（1895-1930）是台灣第一位留學東京美術學校的藝術家，他於期間創作的〈甘露水〉是台灣第一座裸女雕像，1921年入選日本第三回帝展。

但到了1958年，〈甘露水〉卻在台灣遭受遺棄，此後作品便消失無蹤，整整神隱了半世紀，直到2021年才奇蹟出現，由長期代為守護保存的張鴻標醫師家屬歸還給國家，入藏國立台灣美術館，並於2023年2月被指定為國寶。有美術史家認為，〈甘露水〉如果在50年前沒有被藏起來，當時可能會被當作垃圾銷毀了。

黃土水曾留學的「日本東京美術學校」，也就是如今的東京藝術大學美術學院，這次〈甘露水〉不僅是以國寶身分首度至海外亮相，另一方面也是象徵黃土水作品重返母校展出。

▲▼黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

▲▼黃土水〈甘露水〉登上日本《每日新聞》、《產經新聞》等重要媒體。（圖／文化部）

▲▼黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

文化部長李遠（小野）也在日前出訪日本，除了為〈甘露水〉這項重要任務，也參訪當地出版、漫畫、電影、博物館等文化產業代表，希望借鏡日本文化內容產業的成功經驗，為台灣文化繼續努力。

日本《每日新聞》以9月5日晚報頭版、7日早報藝文版，分別介紹黃土水展，也提到李遠在參與開幕式時表示，台灣正推動「重建台灣藝術史」計畫，期盼透過此次展覽，加深台日間文化合作及交流。

▲▼黃土水〈甘露水〉等作品於東京藝術大學美術館展出，也登上日本《每日新聞》。（圖／文化部）

▲文化部長李遠也說，〈甘露水〉象徵著台灣的精神，也代表台日之間密切的連結。（圖／文化部）
 
李遠說，〈甘露水〉象徵著台灣昂首闊步的精神，也代表台日之間密切的連結，這次的參訪讓他看見台日間文化交流的頻繁及深切，也讓他更清楚，文化是幫助尋求自我認同、自信，促成台灣團結的方式，文化同時是讓世界認識台灣的重要途徑。作為身兼創作者身分的文化部長，一定會更加倍、加速支持台灣所有的藝文產業及工作者，並且陪伴大家走向國際。

李遠也宣布，明年（2025）配合大阪世界博覽會，文化部將在大阪市中心以文化科技、兒少未來性、表演及視覺藝術、市集等，進行多點一區展演，繼文化奧運後，再次以文化藝術讓世界看見台灣。

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