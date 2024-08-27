花蓮文化幣再加碼「1.6萬青年可領1200」！把握暑假尾聲衝一波

▲文化部再以2000萬規模加碼「花蓮專屬文化幣」，鼓勵還沒領的青年到花蓮可領1200點，用來小旅行、藝文消費。（示意圖／花蓮市公所提供）

記者林育綾／綜合報導

今年4月地震重創花蓮，為提振當地觀光，文化部今年6月推出「花蓮振興文化幣」1200點，如今原先2000萬元預算已將用盡，文化部今（27）日宣布再加碼，鼓勵16歲到22歲未曾領取花蓮文化幣的青年，把握暑假尾聲衝一波，以行動支持花蓮藝文產業！

文化部推出「花蓮專屬文化幣」，凡是符合文化幣領用資格的16歲至22歲青年，到花蓮都能再領1200點，在當地買書、看國片、看表演、參加體驗、小旅行⋯等都能用。今年6月8日開放至今，原先的2000萬預算規模已將用盡，領取率已近100%。

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從數據觀察，以19至22歲的大學生領取最多，占比超過7成；也有超過7成的領取人來自花蓮以外縣市，顯示出「花蓮振興文化幣」對於帶動外縣市人口到花蓮消費，具有一定成效。

為了持續振興花蓮藝文產業，文化部再加碼2000萬元，可再提供1.6萬名沒領過的青年領取。合計目前投入共4000萬元，預估到年底前，可帶動3.2萬人到花蓮進行文化體驗及消費。

文化部也表示，今年年底前如果領取狀況踴躍，「加碼仍將持續」，希望能以實際力量，帶動花蓮藝文產業回復震前規模。

▲「花蓮專屬振興文化幣」領取步驟。（圖／文化部提供）



文化部說明，加碼的「花蓮文化幣」一樣可使用到今年年底，凡是符合113年文化幣領取資格且未曾領過花蓮文化幣的16到22歲青年（出生日期91年1月1日至97年12月31日），到花蓮文化幣藝文消費點，出示APP會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可馬上領到1200點花蓮振興文化幣，在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。



同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店「 2點送1點」、表演藝術「青年席位5折」、攜伴看國片贈100點、消費滿200點抽獎等優惠。文化部邀請青年朋友，在暑假的尾聲，呼朋引伴一起到花蓮留下美好記憶。