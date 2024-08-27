　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮文化幣再加碼「1.6萬青年可領1200」！把握暑假尾聲衝一波

▲▼花蓮最新彩虹跑道。（圖／花蓮市公所提供）

▲文化部再以2000萬規模加碼「花蓮專屬文化幣」，鼓勵還沒領的青年到花蓮可領1200點，用來小旅行、藝文消費。（示意圖／花蓮市公所提供）

記者林育綾／綜合報導

今年4月地震重創花蓮，為提振當地觀光，文化部今年6月推出「花蓮振興文化幣」1200點，如今原先2000萬元預算已將用盡，文化部今（27）日宣布再加碼，鼓勵16歲到22歲未曾領取花蓮文化幣的青年，把握暑假尾聲衝一波，以行動支持花蓮藝文產業！

文化部推出「花蓮專屬文化幣」，凡是符合文化幣領用資格的16歲至22歲青年，到花蓮都能再領1200點，在當地買書、看國片、看表演、參加體驗、小旅行⋯等都能用。今年6月8日開放至今，原先的2000萬預算規模已將用盡，領取率已近100%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從數據觀察，以19至22歲的大學生領取最多，占比超過7成；也有超過7成的領取人來自花蓮以外縣市，顯示出「花蓮振興文化幣」對於帶動外縣市人口到花蓮消費，具有一定成效。

為了持續振興花蓮藝文產業，文化部再加碼2000萬元，可再提供1.6萬名沒領過的青年領取。合計目前投入共4000萬元，預估到年底前，可帶動3.2萬人到花蓮進行文化體驗及消費。

文化部也表示，今年年底前如果領取狀況踴躍，「加碼仍將持續」，希望能以實際力量，帶動花蓮藝文產業回復震前規模。

▲▼花蓮專屬振興文化必再加碼，還有1.6萬人沒領過。（圖／文化部）

▲「花蓮專屬振興文化幣」領取步驟。（圖／文化部提供）
 
文化部說明，加碼的「花蓮文化幣」一樣可使用到今年年底，凡是符合113年文化幣領取資格且未曾領過花蓮文化幣的16到22歲青年（出生日期91年1月1日至97年12月31日），到花蓮文化幣藝文消費點，出示APP會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可馬上領到1200點花蓮振興文化幣，在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。
 
同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店「 2點送1點」、表演藝術「青年席位5折」、攜伴看國片贈100點、消費滿200點抽獎等優惠。文化部邀請青年朋友，在暑假的尾聲，呼朋引伴一起到花蓮留下美好記憶。

ET快訊
獨／台中9月嬰今解剖　母崩潰大哭：還沒聽見一聲媽媽
快訊／CO2外洩19歲男不治　38歲男昏迷將器捐
木關刀插入！銅錢塞口殺嫩妻　她半裸慘死
頭城搶孤7隊抗議退賽！　全遭除名
結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜
新天鵝堡「拍網美照」　體操女神墜80公尺身亡
快訊／藍委辦公室突遭搜索！
藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮文化幣再加碼「1.6萬青年可領1200」！把握暑假尾聲衝一波

結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜

為何發票要加「統一」2字！他一問爆論戰：真可悲　由來揭曉

全教總批「身心調適假」草率上路　教育部：試行1學期後滾動檢討

第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

竹山大士爺文化祭閉幕　火化升仙赫見「觀音顯靈」奇景

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平

【廣編】Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕「孩子們的創意」驚豔全場

水氣增「一圖看懂降雨趨勢」　明天3地高溫飆37度

讓其他車先過！「被連續閃燈2次」是什麼意思　網解答：值得感謝

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

花蓮文化幣再加碼「1.6萬青年可領1200」！把握暑假尾聲衝一波

結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜

為何發票要加「統一」2字！他一問爆論戰：真可悲　由來揭曉

全教總批「身心調適假」草率上路　教育部：試行1學期後滾動檢討

第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

竹山大士爺文化祭閉幕　火化升仙赫見「觀音顯靈」奇景

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平

【廣編】Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕「孩子們的創意」驚豔全場

水氣增「一圖看懂降雨趨勢」　明天3地高溫飆37度

讓其他車先過！「被連續閃燈2次」是什麼意思　網解答：值得感謝

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

周天成「咳出血痰」檢查狀況曝　需休養1周喊話期待台北賽

生活熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

更多熱門

相關新聞

文化部年度預算首破300億！12項沃土計畫公布

文化部年度預算首破300億！12項沃土計畫公布

行政院院會今（22）日通過114年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達290.09億元，加計前瞻基礎建設預算13.84億元，總計114年度編列預算數達303.93億元，首度突破300億元。文化部以「國家希望工程」為藍本，並提出12項「沃土計畫」發展藝文各面向。

文博會戶外「大型裸視3D裝置」亮相！

文博會戶外「大型裸視3D裝置」亮相！

花蓮「松園別館」8月底關閉

花蓮「松園別館」8月底關閉

快訊／太魯閣晶英10月起重新迎客

快訊／太魯閣晶英10月起重新迎客

《老狐狸》代表台灣「角逐奧斯卡」

《老狐狸》代表台灣「角逐奧斯卡」

關鍵字：

花蓮振興文化幣花蓮文化幣花蓮專屬文化幣文化幣文化部花蓮旅遊

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面