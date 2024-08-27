文化部長視察嘉義文創園區　王美惠籲結合在地藝文前瞻規劃

▲▼ 立委王美惠與李遠部長訪視嘉義文創園區 。（圖／王美惠立委服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文化部李遠部長及立法委員王美惠26日訪視嘉義市文創園區，李遠關心嘉義市文創產業及文化觀光發展，親自視察文創園區，實地瞭解目前園區營運狀況。

李遠部長及王美惠立委，先於文創園區O棟聽取園區營運簡報，並前往音樂錄音室參訪，隨後至A棟沉浸式劇場體驗，再至Ｓ棟與在地藝術創作家交流，緊接著參觀園區建物，最後並參觀阮劇團。

李遠表示，園區內進駐的業者，都非常具有文化素質及藝文專業，這些都將成為嘉義市文創園區的特色，未來要完善園區建物整備，並塑造不同的營運模式。在參訪全台大最的沉浸式劇場時，李部長對於園區原有的場地特色表示讚許。

李遠說，現在年輕人喜愛刺激，帶有神秘感的劇場一定可以吸引民眾，走到嘉創園區內藝術大道時，部長也提供建議如何取景與歷史建物合照，參觀釀酒及小麥儲存槽時，更詢問團隊，是否可將此改為酒廠住宿體驗，李部長相信未來，文創園區一定能充份發揮輔導文創產業的功能。

王美惠說，文創園區原先委外經營，後被廠商臨時解約，在中央與地方的努力下規劃轉型，王美惠也在訪視中建議李遠部長，嘉義文創園區已取得初步成效，園區展現出活躍的藝術與文化創意，文化部應與經營團隊要結合嘉義在地藝文特色，提出更有前瞻的規劃，在假日要多舉辦活動，讓嘉義市民及外來旅客每次造訪園區時，都能深刻感受到諸羅豐富多元的歷史文化底蘊。