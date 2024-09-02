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國寶「甘露水」抵達日本開箱！黃土水作品重返母校　首次海外展出

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

▲台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉，以國寶身分首度海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

記者林育綾／台北報導

台灣先鋒藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉，以國寶身分首度於海外展出，今（2）日正式於東京藝術大學開箱亮相，即將於9月6日在東京藝術大學揭幕的「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」展出！

國立台灣美術館與東京藝術大學合作，共同策劃國際特展「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」，集結了來自20世紀初台灣及日本藝術家的58件精品，重現百年之前的東亞藝術發展盛況。

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▲黃土水作品〈甘露水〉台灣第一座裸女雕像，神隱了半世紀，2021年才奇蹟出現。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

國美館於一年多前就開始與東京藝術大學緊密協調〈甘露水〉出國參展的前置作業，依據「國寶及重要古物運出入處理辦法」，在東藝大於今年3月協助取得借展國之免司法追訴或扣押保證文件後，國美館5月向文資局提出申請，並於今年6月通過文資局所召集之專案小組審查，委員一致同意〈甘露水〉出國參展。

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

▲〈甘露水〉以高規格安全運作作業送往日本，東藝大也嚴陣以待。（圖／國立台灣美術館提供）

為了讓國寶安心在日本展出，國美館表示以最高安全規格，為〈甘露水〉規劃客製化裝箱及運送作業，並於作品抵日後，先在展示空間靜置48小時，給予國寶及其他展出作品充分時間，適應展場環境，才於今日開箱，確認作品狀況良好。

東藝大也嚴陣以待，針對展覽動線、安全管理、運送配合、展廳環境溫濕度監控、作品展示台之固定支架等，皆有相應措施，以確保展覽期間國寶的安全。

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

黃土水（1895-1930）是首位留學東京美術學校的台灣藝術家，被視為1910年至1930年間，台灣美術界的代表人物、先鋒藝術家。而文化部自2018年開始推動「重建台灣藝術史」計畫以來，黃土水的作品及相關史料也逐一出土。

黃土水創作的〈甘露水〉曾在當年入選1921年第三回帝展，到了1958年卻遭受遺棄，此後作品便消失無蹤，整整神隱了半世紀，卻在2021年才奇蹟出現，由長期代為守護保存的張鴻標醫師家屬歸還給國家，入藏國立台灣美術館，並於2023年2月被指定為國寶。有美術史家認為，〈甘露水〉如果在50年前沒有被藏起來，當時可能會被當作垃圾銷毀了。

▲〈甘露水〉在失蹤半世紀後重見天日，震撼各界，後來入藏於國立台灣美術館，並於2023年2月被指定為國寶。（圖／文化部）

這次展覽是繼國美館於2023年3月舉辦的「台灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」之後，〈甘露水〉以國寶身分首次海外展出。而國美館與東京藝術大學的交流淵源，也是始於「台灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽，當時東藝大熊澤弘、村上敬、岡田靖等教授受邀參加展覽及研討會，並發表研究，引起台灣民眾廣大迴響。

此外，黃土水曾於1915年至1922年期間在「日本東京美術學校」求學，這段經歷也堅定了雙方促成，讓黃土水作品返回母校展出的合作決心。

國立台灣美術館館長陳貺怡表示，這次展覽不僅是對藝術家黃土水進行的再一次梳理研究，更是重建20世紀初期台灣美術史的一大貢獻，對於台日近代美術交流研究亦具有深刻意義。衷心感謝文化部、東京藝術大學、台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心以及各界的大力支持。期待在展覽期間，讓更多日本及來自各地的觀眾，認識並理解黃土水的藝術價值及傑出成就。」

▲▼台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

▲台灣藝術家黃土水重要作品〈甘露水〉以國寶身分首度於海外展出，在東京藝術大學開箱亮相。（圖／國立台灣美術館提供）

為了忠實還原塑造出如此黃土水的時代背景，東京藝術大學展現高度的誠意，特別精選東藝大美術館典藏的20世紀初期雕塑、繪畫作品48件。

展覽特別設置「黃土水專題區」，由國美館精選展出10件黃土水作品及相關文獻。希望透過讓黃土水與恩師高村光雲的作品，以及活躍於當時日本藝壇藤島武二、北村西望、朝倉文夫、高村光太郎、荻原守衛等之藝術家的作品同台展出，能夠再現當時日本東京的藝術氛圍，讓民眾觀展宛如閱覽一部濃縮的20世紀初台日美術史。

「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」
展期：2024年9月6日至10月20日
展出地點：日本東京藝術大學大學美術館
主辦單位：東京藝術大學、國立台灣美術館
策展人：村上敬、薛燕玲

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