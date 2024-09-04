文化部長小野上任首赴日！逛超夯CLAMP展、會面台日友好關鍵人物

▲文化部長李遠（小野）上任後首度赴日，參觀超夯「CLAMP 35周年展覽」，了解日本漫畫產業。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

文化部長李遠（小野）上任後首度赴日，除了國寶《甘露水》到日本展出的重要任務，也參訪當地文化產業，借鏡成功經驗。今（4）日會面日本首位「漫畫家議員」赤松健，決定響應「漫畫外交」；此外還與日本政界友台的重量級政治家古屋圭司會面，古屋為了促成故宮國寶赴日展出，花了10年推動法案，可說是台日文化交流關鍵人物。

李遠於4日起赴日本，除了將國寶《甘露水》帶回培育黃土水的「東京藝術大學」展出，也參訪當地出版、漫畫、電影、博物館等產業代表，希望借鏡日本文化內容產業的成功經驗，為台灣文化繼續努力。

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●「漫畫家議員」陪同展現「漫畫外交」

首站到訪國立新美術館，並拜會館長逢坂恵理子，而日本首位「漫畫家議員」赤松健也特別陪同參觀超夯的「CLAMP展覽」，由4位女性漫畫家組成的CLAMP，為紀念出道35周年的展出，較近期的知名代表作品為《庫洛魔法使》。

▲文化部長李遠到訪日本國立新美術館參觀CLAMP展，館長逢坂恵理子（右1）、日本首位漫畫家議員赤松健（左2）陪同參觀。（圖／文化部）

議員赤松健生涯一直是一位職業的漫畫家，直到2022年當選參議員才投入政治工作，近年他經常贈送擅長的漫畫肖像畫，表達日本對國際的友好，包含G7領袖會議的各國領袖、美國駐日大使等，今年1月赤松健也特別在總統賴清德確認當選後，送了一幅肖像畫。

▲李遠（左）邀請台灣漫畫家韋蘺若明，繪製日本首位「漫畫家議員」赤松健肖像畫；赤松健（右）也回贈其親自畫的李遠肖像。（圖／文化部）

李遠在確定訪日行程後，也決定響應赤松健的「漫畫外交」，邀請曾獲日本國際漫畫賞金獎的台灣漫畫家韋蘺若明繪製赤松健肖像畫。赤松健在聽聞此消息後，隨即表示也將回贈其親自畫的李遠肖像，並全程陪同參觀。

赤松健幽默地說，他曾經跟CLAMP在同一個月刊連載，還收過CLAMP在情人節送的義理巧克力，所以今天由他來陪同看展，再適合不過了。除了肖像畫，赤松健也贈送他所畫記錄國會生活的漫畫，李遠則回贈漫畫家小莊作品，以台灣電影為主軸的漫畫《潮浪群雄》，兩人互動充分展現「漫畫外交」。

▲李遠（左）致贈日本首位漫畫家議員赤松健（右）以「甘露水」為創作主題的漫畫《他山之石》，以及漫畫《潮浪群雄》、由李遠編劇之電影《恐怖份子》。（圖／文化部）

●超夯「CLAMP展」揭開日漫超夯秘密

李遠說，他14年前曾來過新美術館，相隔多年後以文化部長身份來訪，並且參觀CLAMP的35周年展，意義特別不同。他特別關注台灣在1980年也曾經有過一段台漫二度復興年代，但因為日漫的流行、中國招手漫畫家西進而中斷，反觀日本的漫畫卻從1980至今持續不墜。

李遠提到，台漫近年在政府支持下，不僅產量增加，甚至獲得多項日本漫畫大獎，但是接續仍須努力擴展國內閱讀台漫人口及擴大輸出，協助台漫迎向「新台漫時代」。

逢坂恵理子說，「日漫能夠持續發展，主要是世界都很喜歡看」。新美術館主任研究員真住貴子進一步分享，日漫成功最主要的因素是「題材完全不受限」，再加上日漫透過各種IP跨域輸出至國際，例如各國的愛好者可能分別透過動畫、漫畫、遊戲及眾多的周邊認識《庫洛魔法使》，同時日本也透過各式的活動如同人誌、交流會等，支持整個漫畫產業發展。

在聽完分享，並參觀連非假日都要排隊數十分鐘才能進場的「CLAMP展」，展場內每個作品前也充滿駐足的人潮，李遠說，「終於瞭解日漫為何如此成功」。

●故宮國寶赴日、台日友好關鍵人物

李遠接續拜會日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長暨眾議員古屋圭司。作為日本政界友台的重量級政治家，古屋圭司分享他與台灣的淵源，他說，為了促成故宮國寶到日本展出，花了10年完成「海外美術品等公開促進法」。

▲古屋圭司（右）可說是台日友好重量級政治家，故宮國寶能赴日展出，背後是他耗費10年推動法案。（圖／文化部）

而為了台日友誼，古屋圭司也幾經協調將日本國寶〈檜圖屏風〉送至台灣展出。他笑稱，他太太還特地組團到台灣看展，回國後對他說，「我第一次覺得你當了這麼多年的國會議員，真的很有用。」

李遠感性回應，很高興能以文化部長的身分，親自向古屋圭司致謝，感謝他在台灣面臨特殊的國際處境中，仍長年持續幫助台灣，近年更持續支持駐日代表處台灣文化中心的各項活動。古屋圭司堅定地說，「今後也將持續為台灣解決問題」。