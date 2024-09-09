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大馬10歲男童偷開車！「載9歲鄰居弟」兜風　失控連環撞2車

▲▼10歲男童偷開車「載9歲鄰居」連環撞！。（圖／翻攝自中國報）

▲男童在轉彎時失控撞上路邊的車輛。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名10歲男童3日晚間開車載著另一名9歲鄰居弟弟外出，男童一路行駛，並在轉彎處失控撞上一輛停靠在路邊的廂型車，而廂型車又撞上前方的另一輛車，導致連環車禍。10歲男童的46歲母親9日在法庭認罪，同時被罰700令吉（約新台幣4884元）罰款，如果無法繳納，則必須監禁7天。

根據《中國報》報導，芙蓉市一名10歲男童3日晚間9時多違法開著母親的轎車，載著9歲鄰居外出，隨後發生連環車禍。男童在轉彎時車子失控，直接撞上停著左側路肩的一輛廂型車，而廂型車受到撞擊後，又往前衝，撞上另一輛轎車。

警方獲報後趕往現場，才發現肇事駕駛竟是未成年的10歲男童，所幸2名男童都沒有受傷。

引發連環車禍的10歲男童的母親9日在法庭上認罪，但她也向法官在求情並哭訴稱，丈夫因病無法工作，自己必須獨自撫養3名年幼的孩子，全家只能依靠她當清潔工人的微薄收入生活，每月只有1500令吉（約新台幣1萬元），因此請求法官減輕懲罰。

法官認為，她作為母親和車主應該要注意孩子的行為，但是卻忽視小孩，導致兒子危險駕駛，造成這起事件。且涉案男童不但自己違規駕駛，還載著另一名未成年鄰居，嚴重涉及危害他人安全，最終判處男童母親700令吉（約新台幣4884元）罰款。如果男童母親無法支付，將被判處7天監禁。

法官也指出，根據統計，馬來西亞光是2024年1月至2月，執法當局就已經對578件未成年人無照駕駛案件開罰，未成年無照駕駛問題越來越嚴重。

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