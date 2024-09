隔110年再開棺！西班牙16世紀聖女遺骸狀態驚人　「臉清楚可見」

▲教會時隔110年重新打開16世紀聖女大德蘭棺木。(圖/翻攝自X/Diócesis de Ávila)

記者詹雅婷/綜合報導

西班牙阿維拉教會(Diocese of Avila)時隔110年重新打開16世紀「聖女大德蘭」(St.Teresa de Avila)的棺木,遺體保存狀態相當完好,這讓在場的神職人員感到驚訝,也稱「專業醫師幾乎能清楚看到聖女大德蘭的臉」。阿維拉教區指出,聖女大德蘭遺體自1582年至今保持仍未腐爛的狀態。

福斯新聞報導,聖女大德蘭又被稱為阿維拉的特蕾莎,是羅馬天主教加爾默羅會(Discalced Carmelite)的修女,在1582年過世,最近一次開棺的時間點為1914年。如今時隔110年開棺是出於研究目的,透過研究聖女大德蘭的心臟、手、手臂,瞭解生前健康狀況。

The body of St. Teresa of Avila, who died five centuries ago, has been found incorrupt, according to the Diocese of Avila.



Video: Orden de Carmelitas pic.twitter.com/GOZtRYyjvy