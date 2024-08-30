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社會 社會焦點 保障人權

281人西班牙搞詐騙「送大陸審判」　44人服完刑回台...再被起訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲西班牙詐騙案部分犯嫌服滿刑期後陸續回台，檢方重啟調查，今天（30日）將黃男等44人依法起訴。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署2016年間偵辦跨國詐欺案，發現黃姓男子等38人在西班牙成立詐騙機房向大陸人民詐財，但西班牙警方當時已經將當地281名台籍的詐欺犯逮補，並引渡至中國審判，其中就包括黃男等人，部分犯嫌服滿刑期後陸續回台，檢方重啟調查，今天（30日）將黃男等44人起訴。

檢方指出，2016年4月接獲情資，黃男籌組跨國詐欺集團，招募多名台灣人到海外，以假冒大陸公安、檢察官等方式詐騙大陸被害人，經半年追查，過濾出集團據點遍佈菲律賓、阿拉伯及日本等國，為躲避追緝，又將據點從日本轉移到西班牙馬德里從事電信詐騙，並以「企業化、國際化」方式經營詐團。

同年底，西班牙警方在馬德里等地破獲13處詐騙機房，查獲281名台籍機房成員，其中38人就是黃男等人，全案歷經審訊，281人於2019年陸續被送到大陸受審，並被判處8至12年不等徒刑，部分犯嫌在這兩年服完刑期返回台灣，台中地檢署也重啟調查，今年3月6日拘提返台的32名機房成員到案，指證在台共犯相關犯行，檢方並於今年6月11日，拘提黃姓男子與其他幹部等7人到案，其中幹部洪男收押禁見，其餘3至5萬元交保。

檢警統計，該詐團自2016年10月至12月，僅2個月就詐得人民幣1073萬7090元，檢方這波查緝行動，共查扣新台幣247萬餘元、支票1933萬元、價值500萬元的AP錶、價值80萬元的宇舶錶、另一支43萬元的宇舶錶。

台中地檢署今天依涉犯組織犯罪、詐欺等罪嫌，將黃等44人起訴，其中1名于姓犯嫌在逃，另案通緝。

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