台塑5萬噸石灰棄置台南　南市府勝訴啟動清理專案

▲台塑麥寮廠逾5萬公噸石灰非法棄置於台南，環保局開罰7千多萬並限期改善，台塑不服提行政訴訟，最高行政法院判決台南市政府勝訴，9月開始清除作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台塑麥寮廠將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南轄內，環保局依法開罰7千多萬並限期改善，台塑不服提行政訴訟，經最高行政法院判決台南市政府勝訴，9月已開始進行清除作業，市長黃偉哲強調維護環境正義不容妥協，會持續監督清理進度，確保環境復原。

環保局長許仁澤表示，台塑公司將廠內製程產出不具市場價值的副產石灰，以每公噸2元售出，並補貼無許可的清運公司每公噸650元運費，清運至轄內土石方堆置場，數量高達5萬餘公噸，假產品之名，行廢棄物棄置之實，環保局以積極快速的態度限期台塑改善，是基於職責所在維護公共利益。

本案經環保局於2013年1月24日查獲，認定台塑公司違反廢棄物清理法第28條規定，於所得利益之範圍內酌量加重處新台幣1億4196萬6590元並限期改善，因該公司屆期未改善，環保局按日(次)處罰至2024年1月，共計處罰金額7472萬4000元。

台塑公司不服裁處提行政訴訟，經10年纏訟，最高行政法院於2023年6月21日判決市府勝訴，確認該公司未合法清除事業廢棄物，有改善義務。

為能儘速進行環境善後工作，環保局邀台塑公司及案址地主召開清理協商會議，同意以擱置爭議之方法，由台塑公司提出廢棄物清理計畫書，經環保局審核通過後，今年9月初開始清理麻豆區副產石灰，左鎮區待相關行政程序完備後再行清理。

環保局強調，裁罰只是促使污染行為人善盡環境復原的手段，希望業者遵守環保法令且善盡企業社會責任，不可投機任意棄置廢棄物而造成環境污染。