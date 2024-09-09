　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Foodpanda告贏了「沒幫外送員投保」挨罰判違法　台南市府提上訴

▲▼foodpanda,粉紅英雄金健康,2024 城市巡迴健檢,健檢醫護人員,外送夥伴。（圖／記者姜國輝攝）

▲Foodpanda挨罰告贏了。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

富胖達（Foodpanda）贏了！台南市勞工局對富胖達未依規替外送員投保，開罰6萬元，富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院判台南市府敗訴，撤銷原處分及訴願決定。對此，台南市府回應，將提起上訴捍衛勞工權益，後續並持續督促業者落實法令規定。

台南市勞工局2023年4月依據富胖達提供的的相關資料，認為未依《台南市外送平台自治條例》規定，替外送員投保相關保險，開罰6萬元。富胖達不服提起訴願，經市府駁回，再提起行政訴訟。

高等法院認為，保險相關法規屬於商事法範疇，勞動法也屬於由中央立法並執行，地方自治團體未因憲法中央與地方之權限劃分，而取得商事法及勞動法之立法權。《台南市外送平台自治條例》保險規定非屬地方制度法的自治事項，牴觸保險法及強制汽車責任保險法規定，因此判市府裁處無據，撤銷原處分與訴願決定。

勞工局8日進一步回應，《台南市外送平台自治條例》送台南市議會核可後、報經行政院核定，已於2021年9月24日正式實施。未經行政院函告無效，顯示效力仍有效存在。此外，工商輔導及管理仍係屬「地方制度法第18條」地方自治的範疇。

勞工局強調，外送平台業者義務「非投保」而是「負擔保費」，業者倘能負擔保險契約所生相關費用，也屬於履行自治條例規定義務，並沒有牴觸保險相關法令問題。市府已向高雄高等行政法院高等行政庭提起上訴。

勞工局局長王鑫基進一步表示，經統計，自治條例施行至今，已不定期查訪外送員920人次；總計裁處外送平台業者22件，裁罰177萬元，主要違法樣態皆是未依規投保，因此他呼籲在台南市的外送平台業者，應依規提供外送服務員必要的保險，以保障其遭遇事故時，能無後顧之憂。

ET快訊
花蓮1大1小被沖走！尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明
竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」靠牆身亡
MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭
低壓水彈來襲！北台灣轉雨一周溼答答　貝碧佳颱風恐生成
新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！
檢廉搜索拒應門？陳佩琪爆：柯文哲在洗澡上大號　手機轉靜音

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Foodpanda告贏了「沒幫外送員投保」挨罰判違法　台南市府提上訴

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

花蓮吉普車被沖走！1大1小失聯　「乘客僅2歲」家屬焦急求助

人夫上班載女同事「一日雙鐵」！騎車邊問：要先做還先洗澡？

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所　凌晨進入消失7小時才被發現

新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！

花蓮溪水暴漲「車輛被沖走」！2人下落不明　19人受困待救中

女山友攀合歡北峰扭傷腳踝雨夜受困　太管處、消防接力救援

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水　急送高雄搶救不治！家屬悲痛報驗

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

聲援 #柯文哲 現場小草破萬人　空拍畫面曝光

Foodpanda告贏了「沒幫外送員投保」挨罰判違法　台南市府提上訴

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

花蓮吉普車被沖走！1大1小失聯　「乘客僅2歲」家屬焦急求助

人夫上班載女同事「一日雙鐵」！騎車邊問：要先做還先洗澡？

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所　凌晨進入消失7小時才被發現

新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！

花蓮溪水暴漲「車輛被沖走」！2人下落不明　19人受困待救中

女山友攀合歡北峰扭傷腳踝雨夜受困　太管處、消防接力救援

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水　急送高雄搶救不治！家屬悲痛報驗

每天工作16小時！陸50歲外送員「車上猝死」　同行目睹嚇壞

Foodpanda告贏了「沒幫外送員投保」挨罰判違法　台南市府提上訴

昔日被狂打5大案！郝龍斌拒上節目談柯文哲　背後原因曝光

政府發錢了！14筆給付接力入帳　百萬人可領1.8萬元

陸企人資「神鬼操作」！偽造離職員工資料　5年領走近億資遣費

海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒　樹主痛心：上一棵賣千萬

TOYOTA攜手日本政府＆車廠　投1兆日圓擴大汽車電池產能至120萬度

上萬小草匯聚成「台灣的形狀」！加油聲響徹夜空　民眾黨致謝

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

上街挺柯文哲！小草信心仍在　曝心聲「等阿北出來」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

花蓮1大1小被沖走！溪口發電廠尋獲一具遺體

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

花蓮吉普車翻覆被沖走　乘客僅2歲

新人牽手闖輕軌拍婚紗　高捷報警

人夫剛上班就載同事到摩鐵！搞大她肚子

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

答應同事交換AirPods　女員工衰挨告

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

超速71km挨罰1.6萬　他1理由提告慘敗

花蓮溪水暴漲「車輛被沖走」！2人下落不明

更多熱門

相關新聞

台南永康下午強降雨高速公路旁道路又淹水

台南永康下午強降雨高速公路旁道路又淹水

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，8日下午4時左右，台南市區下起大雨，永康區中正路219號附近的高速公路旁邊道路再度淹水，來往人車都要小心行駛以免熄火受困，有些機車士不得不用牽著涉水渡過淹水地點道路，相當狼狽。

台南鎮北坊歷史街道竣工揭牌感受城市新風貌

台南鎮北坊歷史街道竣工揭牌感受城市新風貌

台南文旦旋風席捲新加坡期待中秋佳節「柚」見熱潮

台南文旦旋風席捲新加坡期待中秋佳節「柚」見熱潮

台南祀典大天后宮獲宮廟博物館認證

台南祀典大天后宮獲宮廟博物館認證

台南祀典大天后宮鎮南天上聖母鑾駕發表授證宮廟博物館

台南祀典大天后宮鎮南天上聖母鑾駕發表授證宮廟博物館

關鍵字：

Foodpanda富胖達台南勞工局投保外送員

讀者迴響

熱門新聞

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

花蓮1大1小被沖走！溪口發電廠尋獲一具遺體

Bruno Mars歌迷失控脫褲、打人

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

KID曝和小鬼生前最後對話

前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

快訊／拒應門？陳佩琪：柯在洗澡上大號

不是寧夏夜市！一票人公認「好吃又最頂」

快訊／館長曝最新空拍照片

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」

賣手機刪資料床戰片仍外流　專家教1招自保

更多

最夯影音

更多

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面