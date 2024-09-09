Foodpanda告贏了「沒幫外送員投保」挨罰判違法　台南市府提上訴

▲Foodpanda挨罰告贏了。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

富胖達（Foodpanda）贏了！台南市勞工局對富胖達未依規替外送員投保，開罰6萬元，富胖達不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院判台南市府敗訴，撤銷原處分及訴願決定。對此，台南市府回應，將提起上訴捍衛勞工權益，後續並持續督促業者落實法令規定。

台南市勞工局2023年4月依據富胖達提供的的相關資料，認為未依《台南市外送平台自治條例》規定，替外送員投保相關保險，開罰6萬元。富胖達不服提起訴願，經市府駁回，再提起行政訴訟。

高等法院認為，保險相關法規屬於商事法範疇，勞動法也屬於由中央立法並執行，地方自治團體未因憲法中央與地方之權限劃分，而取得商事法及勞動法之立法權。《台南市外送平台自治條例》保險規定非屬地方制度法的自治事項，牴觸保險法及強制汽車責任保險法規定，因此判市府裁處無據，撤銷原處分與訴願決定。

勞工局8日進一步回應，《台南市外送平台自治條例》送台南市議會核可後、報經行政院核定，已於2021年9月24日正式實施。未經行政院函告無效，顯示效力仍有效存在。此外，工商輔導及管理仍係屬「地方制度法第18條」地方自治的範疇。

勞工局強調，外送平台業者義務「非投保」而是「負擔保費」，業者倘能負擔保險契約所生相關費用，也屬於履行自治條例規定義務，並沒有牴觸保險相關法令問題。市府已向高雄高等行政法院高等行政庭提起上訴。

勞工局局長王鑫基進一步表示，經統計，自治條例施行至今，已不定期查訪外送員920人次；總計裁處外送平台業者22件，裁罰177萬元，主要違法樣態皆是未依規投保，因此他呼籲在台南市的外送平台業者，應依規提供外送服務員必要的保險，以保障其遭遇事故時，能無後顧之憂。