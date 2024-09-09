「貝碧佳」、「葡萄桑」颱風接力發展　賈新興曝時間點

▲「貝碧佳」颱風有機會發展 。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

9月是颱風好發期，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（9日）指出，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓有機會於周三發展為第13號颱風「貝碧佳」，第14號颱風「葡萄桑」有機會於周日發展，留意其後續發展及移動趨勢。

賈新興在臉書分析未來10天降雨趨勢，明日受低壓影響，新竹以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後西半部及宜花有局部短暫雷陣雨。周三，新竹以北沿海仍有零星短暫陣雨，午後北部山區及新竹以南有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，周四，宜花東有局部陣雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。周五，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周六日，嘉義以南沿海及花東沿海有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。

▲「葡萄桑」颱風有機會發展 。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興表示，周日至下周一，午後新竹以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周一日傍晚起至下周二，宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。

他說，下周三有受颱風外圍環流影響的機率，基隆、北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後北部、中部山區、宜花東及屏東有局部短暫陣雨。

颱風方面，賈新興指出，觀察10日，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓發展的趨勢，有機會於周三發展為颱風「貝碧佳」。周五至周六，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於周日發展為颱風「葡萄桑」，並留意其後續發展及移動趨勢。