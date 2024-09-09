評小草「萬人集結」令人刮目相看　游盈隆：根本之計還是法庭澄清

▲民眾黨小草集結空拍圖 。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭羈押禁見，移送土城看守所，民眾黨8日「集結」支持者抗議司法不公，主辦單位更宣布超過1萬人參與。對此，民意基金會董事長游盈隆表示，民眾黨這次聲援，聲勢不弱，令人刮目相看，但柯案是否牽涉「政治迫害」，社會大眾感受不深，而柯文哲律師未提抗告，也減弱了「司法不公」的訴求。他認為，根本之計還是未來法庭上強力反擊、自我澄清。

游盈隆表示，民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，8日晚間民眾黨號召群眾，在立法院旁集會聲援，人數破萬，聲勢不弱，顯示小草還不願就此散去，令人刮目相看。

游盈隆認為，相較之下，柯文哲律師團遲遲未提抗告，是否有難言之隱？這無形中大大減弱了「司法不公，政治迫害」的指控與訴求。

游盈隆說，柯案是否牽涉政治迫害？截至目前為止，社會大眾感受不深，尚未形成那種氛圍，除非柯文哲未來在法庭答辯時提出驚天動地的陳述。

游盈隆強調，民眾黨今夜強力出擊，提高抗爭層次，政治化柯案，來回應院檢及社會質疑。這是下猛藥，試圖力挽狂瀾，短期內或可避免士氣全面崩盤，但根本之計還是未來法庭上的強力反擊、自我澄清與說服。

特別的是，這篇貼文引來民眾黨立委陳昭姿留言表示，「我只點一部分，即便裁示交保，柯P也是不出來，寧可被關」、「因為柯文哲對自己的清白有信心，如果最後查不出東西，執政黨豈不騎虎難下」，而游盈隆則回覆「我當然看得出來，問題是那又如何」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼游盈隆評論民眾黨，引來民眾黨立委陳昭姿留言。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，陳昭姿出席。（圖／記者周宸亘攝）