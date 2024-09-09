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是否依黨規開除柯文哲　民眾黨中評委：起訴不等於會怎麼樣

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，未來很可能遭起訴；若柯文哲真的被起訴，是否會遭民眾黨開除，對此，中評為主委李偉華8日強調，「起訴不等於一定會怎麼樣」。


身為民眾黨黨主席，柯文哲因涉入五大弊案遭羈押禁見衝擊民眾黨；然而李瑋華回應，主席現在是請假期間處於請假狀態，無法預測最終結果會如何，但依照黨章和評議條例，「起訴不等於一定會怎麼樣」，重點還是依照中評會的會議進程處理。中評會已經成立調查小組，將依照既定程序進行評議，到時再依規辦理。

根據「民眾黨紀律評議裁決準則」規定，黨員違反廉政及利益衝突迴避原則，或假借職權圖利等行為而影響民眾黨聲譽且情節重大者，應予以除名或停權之處分。

據傳柯文哲在被無保請回後，曾私下向黨內承諾，若再次「進去」，會盡快給黨一個「交代」。有民眾黨內部人士解讀，近期律師到看守所會見柯文哲時，他可能會提出辭去黨主席的想法，藉此替民眾黨止血。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，「沒有這個交代，我不清楚這個訊息從何而來，沒有人告訴我，難道會告訴外界嗎？」

法律界人士也指出，柯文哲遭到收押禁見，除了律師前來討論法律策略之外，其他人不得探視，且會全程錄音，柯文哲很難藉此對外傳遞訊息。

此外還有傳言指出，柯文哲曾說若他與民眾黨立委黃珊珊同時出事，將會由民眾黨立院黨團總召黃國昌接管黨務。儘管黃珊珊目前已被黨內停權，但她仍與柯文哲的幕僚進行會議，因此被解讀為「雙黃之爭」。對此，黃國昌回應，最近有太多毫無根據的猜測與謠言，當前民眾黨正團結一致，每個人都在自己的崗位上發揮最大戰力。

黃國昌強調，民眾黨中央的緊急應變小組已經建立了穩定的討論與決策機制，在周榆修的領導下，黨務運作一切正常，外界試圖挑撥離間的行為「可以停止了，因為不會有任何效果。」

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