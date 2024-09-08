唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：怎會這樣？不是要在野合作？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民眾黨8日晚間於立院旁濟南路集結支持者抗議司法不公，作為神秘嘉賓之一的前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。被問到有無先跟黨中央報備？蕭旭岑受訪時表示，黨中央保持開放態度，且也有跟前總統馬英九報告過；針對自己是唯一一個來現場聲援的國民黨人士？蕭旭岑笑著反問「真的嗎？怎麼會這樣子呢？我們不是要在野合作嗎？」

▲蕭旭岑出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，下同）

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

而第一位登場的「神秘嘉賓」就是蕭旭岑，蕭旭岑約於7時左右上台致時表示，馬英九過去面對三中案、洩密案，檢調也是同樣手法，放消息給媒體，謀殺馬英九人格，結果最後馬英九清白，但偵辦的檢察官卻升官，如今看到柯文哲，他覺得熟悉。

會後，針對柯曾指控過馬圖利，今天幫忙站台是否為「以德報怨」？蕭旭岑回應，重點是不能讓國家司法體系變成這樣，今天是就事論事，而柯文哲的清白要自己爭取、捍衛，但就整個檢調、司法偵辦過程中，產生一些侵害人權、違反偵查不公開，以及種種匪夷所思的放話給媒體一事，「我們馬前總統感同身受。」

蕭旭岑提及，今天會站出來就是這個原因，因為不只是柯文哲，一般老百姓也會遇到同樣情況，「我們要聲援的是已經被政治力量踐踏的司法。」

至於要來參加活動，有無先跟黨中央說？蕭旭岑回應，據了解黨中央對這事情是開放的，自己也跟一些立委交換意見，並跟馬英九報告，「我想應該是沒什麼問題」。媒體追問，馬有無交代要說什麼話？蕭旭岑說，馬英九完全知道他要講什麼，也知道他要到場，「我想這樣就說明一切了」。

被問到是否相信柯文哲清白？蕭旭岑認為，無罪推定原則，柯文哲個人清白要自己捍衛，沒有辦法去置喙，但要強調的是，整個過程之中，種種違反偵查不公開、侵害人權的部分，他要來聲援。

蕭旭岑也透露，自己大約是6日收到民眾黨秘書長周榆修的電話，邀請他出席此活動，自己就答應了。針對身為唯一一位到場支持的國民黨人士，蕭旭岑笑著反問「真的嗎？怎麼會這樣子呢？我們不是在野要合作嗎？怎麼會只有我過來？」

蕭旭岑強調，今天要聲援的不是柯文哲案情部分，畢竟大家也不了解，但在野要合作對抗賴清德政府種種不公不義，以及司法體系被政治力滲透情況下，在野黨一定要團結，不然一定就會被擊破。

★未經判決確定，應視為無罪。