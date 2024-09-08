台南祀典大天后宮獲宮廟博物館認證　鎮南媽新舊鑾駕現百年工藝

▲台南祀典大天后宮8日於鎮南媽新鑾駕發表之際，同時舉辦「宮廟博物館認證」授證儀式，由市長黃偉哲出席頒發「宮廟博物館認證」予祀典大天后宮，表揚廟方積極推廣廟宇傳統工藝。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南祀典大天后宮將於9月28、29日舉辦「府城迎媽祖」活動，廟方不僅修復具百餘年歷史的神轎，亦「復刻」一座新的神轎為鎮南媽出巡做準備，8日於鎮南媽新鑾駕發表之際，同時舉辦「宮廟博物館認證」授證儀式，由市長黃偉哲出席頒發「宮廟博物館認證」予祀典大天后宮，表揚廟方積極推廣廟宇傳統工藝。



祀典大天后宮為鄭氏時期興建的寧靖王府改建而成的廟宇，不僅建築本體極具歷史價值和代表性，廟中的石刻、木雕、彩繪等工藝更是留下不少大師之作，例如1976年彩繪藝師陳壽彝受大天后宮之請託，臨摹仿繪原由父親陳玉峰所繪的四幅壁畫，又以《麻姑獻瑞》壁畫人物最為典雅，以及聖父母廳和三寶殿有彩繪名師潘麗水的3幅作品，其中《花木蘭》巨型壁畫人物表情豐富、神韻靈動，皆為大師傑作。

今年「府城迎媽祖」盛事舉辦之際，鎮南媽出巡將乘坐的鑾駕，同樣也是府城在地重要的傳統工藝。鎮南媽的鑾駕原由總事三郊出資雕製，結合透雕、茄苳入石柳等傳統技法，轎面上的牡丹花、八仙圖等雕飾皆栩栩如生，轎頂亦有9隻全銀打造的鳳凰，在當年所費不貲，每逢出巡就是全場焦點，然而神轎歷經百餘年，前後修復5次，已不宜再繼續使用，因此為了今年的出巡，廟方特別委請匠師劉進文依照原鑾駕的形制「復刻」一座神轎，材料由「狗骨仔木」改為檜木，轎頂改為5隻全銀鍍鉻的鳳凰，讓銀飾更加耐用。

台南市政府自2022年起啟動「宮廟博物館計畫」，致力落實「宮廟就是傳統工藝博物館」的目標。台南市文資處表示，大天后宮近年來致力於推廣廟宇工藝，不僅已有詳細的中、英、日文導覽簡介，能夠藉此了解大天后宮歷史以及石雕、彩繪壁畫等工藝，廟內的工藝作品也設置說明牌，猶如一間傳統工藝博物館。今日活動現場除能一睹神轎安座過火等儀式，以及新、舊兩頂神轎的風采之外，大天后宮內眾多大師精彩傑作，都值得民眾駐足觀賞，細細品味。