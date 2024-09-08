前台南縣議長吳健保辭世　吳禹寰：失父之痛莫此為甚

▲前台南縣議長吳健保，8日上午辭世，讓很多受他照護與提攜的人非常不捨，其子市議員吳禹寰失父悲痛莫此為甚。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因個性海派、為人重義氣，在台南縣市合併前，在台南縣政壇叱吒多時的前台南縣議長吳健保，8日上午辭世，讓很多受他照護與提攜的人非常不捨，其子市議員吳禹寰失父悲痛莫此為甚。

吳禹寰表示，在他的成長過程中，老議長長年扮演嚴父與慈父雙重角色，讓他從孩提時期一路走來皆循規蹈矩，不敢有所逾越分寸，並承襲父親為民服務的託付。但造化弄人，如今要反哺，老父親卻走了，這種失父的椎心之痛，讓他難以承受。

前議長吳健保，為台南市仁德區二空新村眷村子弟，被暱稱為『保二哥』，他曾是國民黨籍，擔任台南縣議會第14屆副議長、第15、16屆議長，台南縣市合併後，也當選第一屆市議員，他原要參選議長，卻因故成為無黨籍，缺乏政黨奧援，未能順利連任首屆大台南議長。其子吳禹寰，於2018年以無黨籍當選市議員，並於2022年高票連任。

老議長為人雖然海派，不拘小節，但對吳禹寰的管教卻非常嚴厲，盡管工作忙碌，卻未疏忽吳禹寰的功課與交友狀況，並時時釘住，還規範晚上回家時間不可超過10點的『門禁』。青少年時期的吳禹寰有時晚間與朋友聚會，不小心錯過『門禁』，回家時雖輕手輕腳開門，老議長卻早已準備竹條在門後等候他，幾次皮肉之痛後，吳禹寰再也不敢挑戰老父親的威嚴。

老議長對吳禹寰管教雖然嚴苛，但父親對孩子應有的慈愛與關心，仍未少有。擔任議員後，吳禹寰議員有時會對一些青少年誤入歧途的新聞事件感慨。他說，他的成長過程中，他的父親雖然扮演嚴父的角色居多，卻也讓他謹記要嚴守分際，人生之路沒有走偏，這都歸功於他的父親的教導。

吳禹寰說，在他能夠回報反哺之恩時，卻僅有短短的數個月。想到這幾個月來，老父親遭受病痛之苦，盡管他晨昏定省，隨時侍奉湯藥，老父親想吃的東西，他都會想辦法買到，甚至議會開大會期間，一離開議會，他隨即趕回家在旁照顧，但仍無法代父受病痛的折磨，這是他最痛心的事。

父親已離世，不再受病痛折磨，吳禹寰議員表示目前先幫父親處理後事，感謝各界關心。