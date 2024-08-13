宜蘭「味芳海鮮園」老闆吳枝財辭世　家屬發聲：永遠留芳！

▲味芳海鮮園老闆吳枝財12日晚病逝。（圖／擷取自《羅東鎮民代表劉承賓》臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮「味芳海鮮園」美味相傳50年，擄獲無數老饕的心。然而，老闆「財哥」吳枝財，12日晚不幸辭世，吳家人表示，父親留下的傳奇與味蕾回憶，則將永存饕客們的舌尖上，也感謝與味芳一起咀嚼人生百味、攜手創造幸福「食」光，與一路以來對味芳的支持與肯定的大家。

「味芳海鮮園」老闆吳枝財辭世，家人聲明如下：

柴米油鹽醬醋茶，煎煮炒炸燜燉焗！精挑細擇，嚴格把控每一份食材，舞鍋弄鏟，用心調制每一道料理，讓幸福的「酸甜苦辣」在舌尖躍動，在味蕾上翻湧，在齒頰間留香！這是味芳的日常，也是味芳老闆吳枝財五十年如一日的堅持！

然而，天下無不散的筵席，味芳老闆，已於昨日（8月12日）走完屬於自己的精彩人生！一頓飯，一世情，感謝大家在味芳與我們一起咀嚼人生百味，感謝大家在味芳與我們攜手創造幸福時光，感謝大家一路以來對味芳的支持與肯定，味芳雖已提前熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋「味」會永遠儲存你我的記憶的扉頁中，永遠留「芳」！謝謝大家！

「味芳海鮮園」的美食，不僅CP值高，更是老闆「財哥」吳枝財50年來，讓幸福的酸甜苦辣，在舌尖躍動的真心所呈現的美味。而之前，因老闆「財哥」吳枝財健康問題，「味芳海鮮園」在7月29日宣布，因財哥身體因素，將在8月15日結束營業。這個消息讓老饕們感到惋惜。另，因住院的「財哥」吳枝財病情並未好轉，日前，所有訂桌日期11日以後的客人全都接獲店家通知取消訊息，「味芳海鮮園」有如提早5天結束營業。