圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

▲有12位民進黨立委罷免案進入第二階段連署。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免時代，目前已有12位罷免綠委案一階過關，若未來二階連署達標，將進入「投票階段」。根據《選罷法》第 90 條規定，罷免案投票有兩道門檻，第一，罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%以上；第二，罷免同意票數必須多於不同意票數。換言之，若無法通過第一道罷免門檻，罷免案也就功敗垂成。因此，《ETtoday新聞雲》特別依2024立委選舉相關資料，整理各選區綠委罷免門檻，讓讀者可以清楚看到12個選區的罷免門檻。

被藍營列為罷免頭號目標的台北選區吳思瑤、吳沛憶，兩人在2024年皆在三腳督競爭中當選，但將二、三名對手得票數加總，可發現遠超罷免門檻，一旦藍營整合成功，投票時要跨過選舉總人數25%的基本罷免門檻，進而讓同意票高 於不同意票數，實非難事。

另外，綠營遭國民黨主席朱立倫點名的山地原住民選區立委伍麗華、平地原住民選區立委的陳瑩，尤為特殊，因為原住民選區採「複數選區制」，在山地與平地選區各取前三名得票高者當選，而此兩選區的6席有4席為泛藍勢力，更特別的是，因採複數選區制，單一候選人得票數相對較少，因而成為藍營罷免的首選。

▼12綠委罷免門檻一次看。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）