武漢一號衛星測試完畢　「0.5乘0.5」大小物體皆可清晰拍下

▲武漢一號衛星拍下的高清晰度城市地貌。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

武漢大學宇航科學與技術研究院高精度智能遙感衛星團隊自主研發的「武漢一號」衛星，經過3個月調整測試，正式對外公佈相關數據。武漢一號衛星實現0.5米（公尺，下同）的高分辨、10米高光譜、0.3米視頻、30米紅外、同軌立體成像和在軌圖像智能處理等功能，影像產品精度達到預期設計指標，正式對外提供數據服務。

《湖北日報》報導，武漢一號衛星也叫「珞珈三號」科學試驗衛星02星，衛星重345公斤，採用530公里高太陽同步軌道，旨在用高性價比小衛星解決無控制點高精度定位的核心技術問題。

武漢一號衛星在距離地球500公里的軌道上，拍下的照片分辨率達到0.5公尺，代表著至少能夠區分地面上0.5公尺x0.5公尺小的物體。

根據武漢一號衛星拍下的照片顯示，北京首都機場停機坪上的飛機、廈門鼓浪嶼上的建築、倫敦、紐約、羅馬等地的建築物星羅棋佈，清晰可見，包括城市格局、道路、車輛、河流、林地、農田等細節一目瞭然。

武漢一號衛星經過武漢時可即時傳輸數據，速度達到每秒1.8G。經驗證，無控制點地面定位精度優於5公尺，有控制點的幾何精度優於1公尺，達到預期的設計指標。

此外，武漢一號還可以對武漢都市圈進行持續觀測，具備月度生產武漢市0.5公尺空間分辨率遙感影像一張圖的能力，透過立體成像滿足城市實景3D成圖需要。