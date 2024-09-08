摩羯重創海南致52萬人受災　停留12小時...官員：破壞超乎想像

▲超級強颱摩羯登陸海南文昌。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024年第11號颱風，被稱為「風王」的摩羯超級強颱6日16時許在海南文昌翁田鎮沿海地區登陸，登陸時，中心附近風力達17級以上，並於7日凌晨4時，12級暴風圈離開海南。經過12小時的橫掃，摩羯颱風共造成海南19個縣市52.61萬人受災，因災死亡4人，受傷95人。

▲摩羯颱風肆虐，海南文昌災情嚴重。（圖／翻攝中新網，下同）

海南省應急管理廳廳長番紹立昨（7）日晚間對外界說明「摩羯」災情時表示，摩羯颱風是繼2014年「威馬遜」強颱之後登陸的最強颱風，也是建國以來登陸我國大陸地區的最強秋颱，「破壞之強、影響之大，超乎想像，異於尋常。給群眾的生命財產造成了巨大的損失。」

番紹立指出，摩羯的主要特點是路徑穩定、快速加強，超強颱風維持時間長、結構對稱緊湊、破壞力極大，「受颱風影響，9月4日20時至7日14時，海南省大部分地區出現暴雨和大暴雨，局地特大暴雨；本島北半部陸地及近海普遍出現11至15級陣風。」

番紹立提到，截至9月7日15時，「摩羯」共造成海南19個縣市52.61萬人受災，已緊急避險轉移31.26萬人，目前已緊急轉移安置7.6萬人，累計轉移安置14.07萬人，因災死亡4人，受傷95人，已登陸地文昌市災情最為嚴重，經濟損失高達327億元人民幣。