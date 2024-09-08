可能有雙颱！　今雨擴全台

▲本周水氣很多。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨！氣象專家林得恩提醒，本周至少還會有1至2個熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。對此，中央氣象署預報員葉致均表示，遠洋上有機會有颱風發展，未來路徑還要再觀察。

►大雨特報

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新北市、桃園市、新竹市、新竹縣

氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，澎湖已有豪雨發生，今日新北至新竹地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日低氣壓接近，天氣比較不穩定，各地不定時有短暫陣雨或雷雨，午後雨勢可能較明顯，各地有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周一、周二低氣壓偏向在台灣北部海面通過，北部整天容易有短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，周三低壓慢慢減弱消失，水氣稍減少，北部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六低壓帶影響，偏東風，東半部有局部短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否還有其他颱風發展，葉致均分析，仍要關注偏向東方遠洋上，有機會有颱風發展，但未來路徑要等到有發展之後再觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，有夠「水」的一周！本周台灣仍處於一個大低壓帶的範圍內，水氣明顯增多，環境不穩定，加上南海至菲律賓東方海面、琉球附近海域的海溫均在30至31度之間，垂直風切又偏小，適時提供熱帶擾動有利發展的溫床。

林得恩指出，初步評估，本周至少還會有1至2個熱帶性低氣壓或颱風生成的可能；周一晚至周二就會有一個低氣壓從台灣北部海面通過，低壓通過的區域雖然帶來降雨並不這麼顯著，但風浪都會不小，尤其是迎風面的北部、東北部及東部，籲請加強注意。