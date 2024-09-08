　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有雙颱！　今雨擴全台

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲本周水氣很多。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨！氣象專家林得恩提醒，本周至少還會有1至2個熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。對此，中央氣象署預報員葉致均表示，遠洋上有機會有颱風發展，未來路徑還要再觀察。

►大雨特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣

氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，澎湖已有豪雨發生，今日新北至新竹地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日低氣壓接近，天氣比較不穩定，各地不定時有短暫陣雨或雷雨，午後雨勢可能較明顯，各地有局部大雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

葉致均說，周一、周二低氣壓偏向在台灣北部海面通過，北部整天容易有短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，周三低壓慢慢減弱消失，水氣稍減少，北部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六低壓帶影響，偏東風，東半部有局部短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否還有其他颱風發展，葉致均分析，仍要關注偏向東方遠洋上，有機會有颱風發展，但未來路徑要等到有發展之後再觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，有夠「水」的一周！本周台灣仍處於一個大低壓帶的範圍內，水氣明顯增多，環境不穩定，加上南海至菲律賓東方海面、琉球附近海域的海溫均在30至31度之間，垂直風切又偏小，適時提供熱帶擾動有利發展的溫床。

林得恩指出，初步評估，本周至少還會有1至2個熱帶性低氣壓或颱風生成的可能；周一晚至周二就會有一個低氣壓從台灣北部海面通過，低壓通過的區域雖然帶來降雨並不這麼顯著，但風浪都會不小，尤其是迎風面的北部、東北部及東部，籲請加強注意。

ET快訊
混血女網紅「拍無碼AV」收入近億遭逮　大批粉絲力挺聽審
陸超神秘機場在這！　空服員狂喊：拉下遮光板
可能有雙颱！　今雨擴全台
3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

護理師被吼「叫你們院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

可能有雙颱！　今雨擴全台

重機團體爭路權「今集結7國道服務區」　高公局：違規最高罰6千

快訊／4縣市有感！05：53規模4地震　最大震度3級

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

快訊／7縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

柯文哲被爆收1500萬！館長：台灣正上演「文化大革命」

邰智源突宣布《木曜4》初代6成員退役！　坤達.KID.阿部瑪利亞「事前皆不知情」

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

護理師被吼「叫你們院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

可能有雙颱！　今雨擴全台

重機團體爭路權「今集結7國道服務區」　高公局：違規最高罰6千

快訊／4縣市有感！05：53規模4地震　最大震度3級

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

快訊／7縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

《吉伊卡哇》首款手遊將推出　事前登錄人數破70萬展開新活動

她牙肉腫痛就醫「牙周骨已遭破壞」　再生手術+補骨助保留牙齒

影／寧夏特有北派早茶　 「祖傳五香牛肉、八寶茶」小鎮年賺上億

陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

重劃區比較貴！　新莊副都心均價「比市區貴3成」差最大

小孟老師／9月8日星座運勢　一次看2個人的是定律「我的＋偶像的」

威尼斯影展／妮可基嫚抱回影后「媽媽卻離世」　悲痛發聲：我心已碎

台南中西區今晨火警！　1女緊急送醫

批馬克宏民主倒退！　法11萬人上街抗議「誓讓新政府下台」

婚禮倒數1個月！泫雅、龍俊亨驚喜「飛離南韓」　親發機場照：謝謝

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

生活熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

可能有雙颱！　今雨擴全台

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

快訊／7縣市大雨特報！雨彈狂炸

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

快訊／4縣市有感！05：53規模4地震　最大震度3級

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

吃藏壽司驚見鄰桌橫掃醬包！狂抓20把

15款免費LINE貼圖　最久能用到年底

才吃大餐！「中秋節想吃燒烤」男友喊花太多

更多熱門

相關新聞

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

中央氣象署今天5時18分對桃園市、新北市、新竹縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

超級颱風侵襲越南 摩羯造成至少4死

超級颱風侵襲越南 摩羯造成至少4死

快訊／雨區擴大「13縣市豪大雨特報」　警戒區出爐

快訊／雨區擴大「13縣市豪大雨特報」　警戒區出爐

強颱「摩羯」已致陸3死95傷

強颱「摩羯」已致陸3死95傷

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

關鍵字：

氣象氣象雲颱風氣象署林得恩葉致均

讀者迴響

熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

可能有雙颱！　今雨擴全台

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

快訊／台、日睽違8年爭冠

「出道50年」男星過世！　家屬證實搶救無效亡

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

父邀男性侵母親200次！　女兒斥：最糟罪犯

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

快訊／7縣市大雨特報！雨彈狂炸

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

更多

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面