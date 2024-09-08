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成人色情平台超賺！OnlyFans老闆「爽領151億元」　用戶飆漲5000萬人

▲▼OnlyFans公司所有者拉德文斯基（Leonid Radvinsky）2022年大賺3.38億美元的股息，個人身家估計21億美元。（圖左／達志影像／美聯社；圖右／翻攝自LinkedIn）

▲OnlyFans公司所有者拉德文斯基去年大賺4.72億美元股息。（圖左／達志影像／美聯社；圖右／翻攝自LinkedIn）

記者羅翊宬／綜合報導

付費訂閱平台OnlyFans以成人色情影視內容聞名全球，因此流量持續增加，至去年會員數更是飆漲至3億500萬人，比前一年成長28%。相關帳目顯示，OnlyFans稅前利潤高達6.58億美元，比前一年增加了25%；至於營收則是達到13億美元，比起前一年成長了20%。如此驚人的數字，顯示該平台的擁有者賺得盆滿缽滿。

根據《彭博社》等外媒報導，總部設於英國倫敦的付費訂閱影視平台OnlyFans，其遞交的相關去年才年帳目顯示，截至2023年11月，該平台稅前利潤高達6.58億美元（近新台幣211億元），其用戶數更在去年飆漲5000萬人（成長約28%），目前已達到3億500萬人，至於創作者帳戶數量則是達到410萬人（成長約29%）。

在最新的業績報表中，2023年創作者所締造的收入為66億美元（近新台幣2115億元），OnlyFans從每一位創作者所締造的收入中抽取20%的費用。

至於該平台的擁有者拉德文斯基（Leonid Radvinsky），能在2023財年度中，透過平台的實際控股公司「Fenix International」獲取4.72億美元（約新台幣151億元）的股息。目前《富比士》估計拉德文斯基的淨資產為38億美元（近新台幣1218億元）。

拉德文斯基為42歲的烏克蘭裔美國企業家，是Fenix International唯一股東，從2020年以來已經獲得13億美元股息，在公眾面前一直保持低調態度，2018年從OnlyFans創辦人蓋伊（Guy Stokely）、蒂姆（Tim Stokely）父子檔收購多數股權，儘管該平台已成人色情內容聞名全球，但其實也有關注健身、音樂、喜劇的創作者，去年起更推出未含色情內容的電視串流服務。
 

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