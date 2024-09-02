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德國邦議會選舉　極右政黨奪圖林根邦！紅綠燈聯盟慘敗

▲▼德國另類選擇黨領導人霍克。（圖／路透）

▲德國另類選擇黨領導人霍克。（圖／路透）

文／中央社

德國薩克森邦與圖林根邦地方議會選舉台灣時間凌晨開票。極端右翼德國另類選擇黨在圖林根邦獲最高得票率，可望拿下32席，為該黨首次在聯邦州議會中成為最大勢力。

圖林根邦議會共有88席，政黨聯盟必須拿下過半數門檻45席；薩克森邦議會有120席，政黨聯盟門檻為61席。

根據最新開票結果顯示，在薩克森邦將由基督教民主黨（CDU）與德國另類選擇黨（AfD）成為邦議會最大兩黨，分別拿下41席、40席。在圖林根邦，基民黨可望獲得23席，居德國另類選擇黨之後，是握有第2多席次的政黨。

在圖林根邦，聯邦總理蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）僅拿下6席，綠黨（Greens）與自由民主黨（FDP）未獲得席次。在薩克森邦，社民黨預估拿下10席，綠黨7席，自由民主黨未獲得任何席次。紅綠燈聯盟宣告在此次兩邦議會選舉中慘敗，黨代表在選後之夜閉門檢討。

基督教民主黨秘書長胡柏（Martin Huber）表示，移民議題撼動這場選舉，而這場兩邦的選舉結果給了紅綠燈聯盟一巴掌。

新政黨莎拉瓦根尼柯希特（BSW）是選舉結果的第3大贏家，在圖林根邦可望獲得15席，在薩克森邦得到16席，位居兩邦第3大黨。莎拉瓦根尼柯希特在得知開票結果後表明，該黨拒絕在圖林根邦議會與德國另類選擇黨合作。

左派黨（Die Linke）因為莎拉瓦根柯希特脫黨，分化了原有選民結構，在此次選舉中慘敗，在圖林根邦獲得12席，在薩克森邦有6席。

紅綠燈聯盟意指由社會民主黨代表的紅色、自由民主黨的黃色和綠黨的綠色所組政治聯盟，也稱為紅黃綠、紅綠黃或交通燈。

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