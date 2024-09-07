　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美土雙國籍女遭以軍擊斃！美促以色列徹查　土耳其譴責

▲▼具美國和土耳其雙重國籍的埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）在約旦河西岸遭以色列軍方擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 具美土雙重國籍的埃吉在約旦河西岸遭以軍擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴勒斯坦與土耳其官員說，以色列軍人今天開槍擊斃一名參與抗議以色列在約旦河西岸占領地擴張屯墾區的土耳其裔美國籍女子。

路透社報導，白宮對埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）的死亡深感不安，呼籲以色列展開調查。土耳其外交部稱埃吉是頭部中彈，並將埃吉之死歸咎於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府。

巴勒斯坦官員說，26歲的埃吉是來自西雅圖的運動人士，擁有美國與土耳其雙重國籍。

埃吉最近剛從西雅圖華盛頓大學（The University of Washington）畢業，校長考斯（Ana Mari Cauce）發表聲明說，埃吉喪命的消息令人「非常難過」，又說埃吉對其他學生有「正面影響力」。

以色列軍方表示，以軍朝一名男性「主要煽動者」開槍，他因為朝軍人丟擲石塊而構成威脅。

以軍正在調查一名女性外籍人士「因（軍方）朝此區開槍而喪命的消息，也正審查事件細節與她中槍的事發情況」。

尼坦雅胡辦公室尚未對這起事件發表評論。

那不魯斯（Nablus）拉菲迪亞醫院（Rafidia Hospital）院長納法（Fouad Nafaa）向路透社表示，埃吉送抵醫院時生命垂危，頭部重傷。

他說，「我們試圖對她施以復甦術，但不幸的是她死亡了。」

巴勒斯坦自治政府官方通訊社「瓦法社」（WAFA）報導，這起事件發生在運動人士於貝塔（Beita）例行抗議遊行期間。貝塔是位於那不魯斯附近的村莊，猶太屯墾者多次在當地攻擊巴勒斯坦人。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中說，一名美國公民今天在約旦河西岸慘死，華府對此深感不安。

塞維特說，「我們已聯繫以色列政府，要求提供更多資訊，並調查此事。」

聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）說，埃吉是自去年10月7日巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）武裝分子襲擊以色列引發加薩戰爭並再度掀起約旦河西岸暴力以來，第3位在約旦河西岸喪命的美國人。

民主黨籍的參議院外交委員會成員范霍倫說，「（總統）拜登政府在替他們追求正義與究責上做得不夠多。如果尼坦雅胡政府不替美國人伸張正義，美國司法部必須採取行動。」

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）譴責埃吉遇害一事，並在社群媒體發文說，土耳其「將繼續在每一個平台阻止以色列的占領與種族滅絕政策」。

以色列否認在巴勒斯坦被占領土上的行動等同於種族滅絕。（譯者：張曉雯／核稿：曾依璇）

ET快訊
幕後／民眾黨全黨挺柯　選代理黨主席時機曝
拍桌！他怒嗆小草敢出來嗎　「要你們上街頭藉口一大堆」
誤發2倍薪水！　還有40多萬未追回
LINE「15款免費貼圖」來了！最久能用到年底
Joeman「騙出車手面交」！逮人畫面曝　網嚇：企劃太猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

美土雙國籍女遭以軍擊斃！美促以色列徹查　土耳其譴責

美再爆校園槍擊！　16歲男高生上學第一天「一槍斃命」射殺同學

義部長辭職下台！任命情婦當顧問　分手變「機關槍小三」曝貪污證據

巴西男享1夫9妻！女伴想壞壞還要輪班　慾求不滿怒分手

她喝醉「闖殯儀館」偷棺材！整具屍體丟大街　路人嚇壞報警

共和黨人倒戈！美前副總統錢尼表態支持賀錦麗　逾90美企高層力挺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

美土雙國籍女遭以軍擊斃！美促以色列徹查　土耳其譴責

美再爆校園槍擊！　16歲男高生上學第一天「一槍斃命」射殺同學

義部長辭職下台！任命情婦當顧問　分手變「機關槍小三」曝貪污證據

巴西男享1夫9妻！女伴想壞壞還要輪班　慾求不滿怒分手

她喝醉「闖殯儀館」偷棺材！整具屍體丟大街　路人嚇壞報警

共和黨人倒戈！美前副總統錢尼表態支持賀錦麗　逾90美企高層力挺

幕後／民眾黨全黨挺柯文哲戰清白　選代理黨主席關鍵時機點曝

超市傳將倒閉？民眾擁進店內拆包裝開吃　店員嘆：一片狼藉

嘻小瓜韓國搭小黃「被收3倍車資」！　不爽大罵：為什麼不老實賺錢？

被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

才剛下機！澳洲男暈倒峇里島機場「送醫不治」　近3周已4人丟命

林逸欣爆突罹眼疾痛哭：看不到了！　醫生診斷結果曝光

「黃龍義比較強」　林立轟破聯盟紀錄：天時地利人和

不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

泰船員落海「漂流4天」奇蹟存活！海上離奇撿到甘蔗汁　成救命關鍵

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

國際熱門新聞

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

尪下藥約72男性侵200次！老婦哭：世界崩塌了

16歲少女吸K他命！激戰到一半「抽搐暴斃」

31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知枕邊人搞鬼

男童帶遙控器上學：我不能看電視你們也別想看

行政院罕見聘「日籍拉麵店老闆」當顧問！

老婆多了寶可夢刺青　他驚覺被綠

活人生吃！女被巨蟒活活纏死吃掉一半

惡劣「一手法」騙走6700元霸王餐　新加坡妹子狂點19道菜

普丁不挺　川普：不知是羞辱或他幫了我

西瓜切開「看見1跡象」快丟！

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

更多熱門

相關新聞

14歲槍手父面臨180年刑期　他喊：兒子被霸凌

14歲槍手父面臨180年刑期　他喊：兒子被霸凌

美國喬治亞州一所中學4日上午爆發校園槍擊案，造成4人死亡，行兇的14歲槍手葛瑞（Colt Gray）被控4項殺人罪，預計將以成人身分受審。他的父親柯林也被指控14項重罪，最高恐面臨180年刑期；柯林接受審訊時指出，葛瑞在學校被霸凌、嘲笑是同性戀，「對他來說，在學校不被人欺負是件很困難的事。」

以軍撤出哲寧　道路建築被毀、居民斷水斷電

以軍撤出哲寧　道路建築被毀、居民斷水斷電

紙條威脅「機上有炸彈」　印客機迫降土耳其

紙條威脅「機上有炸彈」　印客機迫降土耳其

美公民遭以軍擊斃　布林肯：必要時將採取行動

美公民遭以軍擊斃　布林肯：必要時將採取行動

LIVE／小草百人集結！土城看守所發起「寧靜革命」

LIVE／小草百人集結！土城看守所發起「寧靜革命」

關鍵字：

巴勒斯坦土耳其以色列抗議槍擊

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

泌尿科醫師

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面