以色列軍隊撤出哲寧　大量道路建築被毀「居民被斷水斷電」

▲以軍撤出哲寧後，留下被摧毀的建築和道路。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍隊6日撤出巴勒斯坦城市哲寧（Jenin），結束了數月來對約旦河西岸實施的最大規模安全行動之一。然而，以軍這次的行動對哲寧帶來了大規模破壞，無數建築和基礎設施在行動中受損，讓哲寧幾乎陷入癱瘓，另外還有至少21名巴勒斯坦人死亡。

據路透社報導，位於約旦河西岸的哲寧，長期以來一直是巴勒斯坦武裝派別的據點，然而以色列軍隊日前卻突然在直升機和無人機的支援下，派出數百名士兵和警察進入哲寧及其周邊區域，在當地實施大規模安全行動，矢言要打擊伊朗支持的激進組織，並阻止其襲擊以色列平民。

▲哲寧有不少居民被斷水斷電。（圖／路透）

以軍以拆除路邊炸彈為由，用推土機破壞了約20公里的道路，還聲稱軍方清除了30枚埋在道路下的炸藥。與此同時，軍方還摧毀了多棟建築與基礎設施，拆除清真寺下的武器庫和爆炸物廠房，導致市中心大面積被破壞，供水和電力服務也被切斷，嚴重影響當地居民生活。

以色列指出，軍方在此次行動中擊斃了14名武裝人士，其中包括哈瑪斯在哲寧的地方指揮官，同時部隊還逮捕了30名嫌犯。巴勒斯坦外交部指控，以軍的行動是將夷平加薩地帶的戰術轉移到西岸。路透社稱，哲寧至少有21人在行動中喪命，其中包括一名16歲女孩和一些武裝分子。

巴勒斯坦衛生部數據顯示，巴勒斯坦自去年以來有逾680人在約旦河西岸和東耶路撒冷被殺。同一時期，以色列也有數十名平民在巴勒斯坦人的襲擊中喪生。