黨部遭蛋襲！民進黨高市主委認「時機點敏感」　追究責任並求償

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市黨部遭人昨（5）日深夜遭不明人士投擲雞蛋，警方獲報後成立專案小組，目前已掌握特定人士，積極查緝中。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，近來時機點敏感，但市黨部粉專、社群網站跟他個人粉專，對於最近發生的政治事件都沒有作出任何評論，但男子行為是錯誤示範，黨部將依法追究。

▲民進黨高雄市黨部被人丟雞蛋。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面，一名身穿深藍色上衣的男子，昨晚將近10點左右，獨自走到民進黨高雄市黨部前，接著拿出準備好的雞蛋，就怒砸向黨部門口，隨後徒步逃離。

▲民進黨高雄市黨部被人丟雞蛋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃文益受訪表示，今天早上黨工上班來到黨部門口，看到有雞蛋破損痕跡，才發現被蛋襲，黨部調閱監視器，初步看到該名人士約丟擲4顆雞蛋，第一時間把證據保全，請警方協助處理，目前已鎖定特定人士。

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益。（圖／記者賴文萱攝）

由於昨日民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，時機點敏感，是否跟此事有關？黃文益表示，市黨部粉專跟社群網站，以及他個人粉專，對於最近發生的政治事件並無作出任何評論，他上任到目前，市黨部也沒做出政治活動，另無跟任何人結怨，到目前為止，無法揣測這位人士丟雞蛋的動機，到底有沒有直接連帶關係也不得而知。

黃文益譴責表示，司法歸司法事件，但丟擲雞蛋毀損，不管什麼原因，對於該負起的責任應該予以追究，該行為是錯誤示範不可取，釐清動機後，衍伸的求償及責任等，民進黨部會依法提出應該有的立場。

鼓山分局表示，已掌握特定行為人身分，該行為恐已違反《社會秩序維護法》第68條第2款規定：對住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾可出入之場所進行滋擾，最高可處三日拘留或處以新臺幣一萬二千元罰鍰。