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重機團體爭路權「今集結7國道服務區」　高公局：違規最高罰6千

▲▼「通勤者之歌」1日號召騎士在石碇服務區進行「停車大富翁」，訴求大型重機也可停放一般機車停車格。（圖／翻攝自Facebook／通勤者之歌）

▲重機團體今集結國道服務區爭取路權。（資料圖／翻攝通勤者之歌臉書）

記者李姿慧／台北報導

大型重機團體為爭取試辦行駛橫向國道，今(8日)上午10時舉辦「98走吧！上國道」活動，號召前往7個國道服務區集結，訴求路權平等。高公局則呼籲大型重型機車千萬不要違規上國道，否則可罰3千到6千元、記點及強制拖離，若用小型車運載重機停放服務區也可罰600到1200元。

大型重型機車團體今天發起「98走吧，上國道」，前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7大國道服務區進行「靜默抗議」，除國5石碇服務區位平面道路可騎乘大型重機進入外，其餘需開車前往。

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中華民國大型重型機車經營同業全國促進會要求交通部開放大型重機行駛國道，促進會指出，大型重機行駛國道已是國際趨勢、世界潮流，目前僅剩5個國家禁止重機行駛高速公路，政府應順勢而為；世界各國調查中，高速公路比一般平面道路安全，政府不能剝奪重機行駛較安全的高速公路。

大型重機經營同業全國促進會表示，2011年立法院三讀通過「道路安全管理處罰條例」修正，有條件開放重機行駛國道，立院也建議優先開放國3、國6和國8等路段試辦；重機等同汽車，路權與法規比照小客車，卻無法行駛安全的高速公路，交通部民調中有七成民眾不知道政府修法通過有條件開放重機行駛國道，且具有取得駕照需滿20歲、持有普通重機駕照1年等安全規範，交通部應讓所有用路人遵守法規、互相禮讓，勿造成車種族群對立。

▲▼網紅通勤者之歌發起【五月零壹 交通起義】號召大型重機和機車族等包圍交通部抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲大型重機團體長年爭取行駛國道路權。（資料圖／記者湯興漢攝）

高公局表示，修法附帶決議「授權由交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放路段及時段」，交通部及高公局多次徵詢地方政府及相關團體意見，並辦11次民調，及2次一年期觀察檢核作業，惟安全及風險評估之考量下多數均持保留意見，目前交通部尚未開放550c.c.以上大型重型機車可行駛高速公路路段。

高公局強調，現階段社會各界對開放大型重機行駛高速公路尚無共識，爰有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為之觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策認同，營造適宜推動開放條件。如經民意調查結果獲多數民意支持，同時獲地方政府正面支持，且社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，再研議開放大型重機行駛高速公路。

同時，高公局也呼籲，大型重型機車騎士切勿貿然行駛高速公路，違者可罰3000元至6000元罰鍰及違規記點，並強制拖離。另小型車輛附掛拖車載運機車，勿將機車卸載停放於服務區，違者可處600元至1200元罰鍰。

高公局提醒，考量周末假期服務區車位需求甚高，但車位供給有限，建議用路人適度休息後即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人。

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