獨／國5彭山隧道前「工作車衝出路肩」險撞小客車　驚險畫面曝

記者戴上容／新北報導

驚險瞬間！新北市石碇區與坪林區之間的彭山隧道口，昨6日晚間8時許發生一起驚險的車禍險情。一輛交通部高速公路局維護廠商的工作車，毫無預警突然從路扁衝進車道，差點釀成重大車禍，所幸小客車駕駛反應神速，急打方向盤閃躲，才避免一場「非死即傷」的連環車禍。

對此，高公局回應將依合約對維修廠商開罰，國道警方也表示，將依據《道路交通管理處罰條例》對該車輛開罰3000到6000元罰鍰。

畫面中可見，小客車穩穩行駛在內側車道，完全依照規定行駛。突然間，一輛白色工作車突然從內側路肩衝出，完全沒打方向燈，駕駛朱先生瞬間急轉方向盤閃人，車內女乘客則嚇到尖叫。

▲▼高公局維護車輛突然竄出，險釀成車禍 。（圖／朱先生提供）

朱先生驚魂未定地回憶：「這輛工程車突然竄出，讓我差點無法反應過來，如果再慢個一兩秒，後果不堪設想，這恐怕會造成連環撞車，非死即傷！」他氣憤表示：「這樣拿生命開玩笑，難道廠商不用對自己的工作負責嗎？出了人命，怎麼可能一句道歉就能交代？」

針對此事，交通部高速公路局證實，涉事車輛確為維護廠商的工作車，因未依規定行車，將依契約開罰1000元。國道警察局也將依據《道路交通管理處罰條例》對該車輛開罰3000到6000元罰鍰。