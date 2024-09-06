高鐵南延屏東「是否進高雄站」 陳世凱：路廊年底前確認

▲交通部長陳世凱視察高鐵南延屏東和台鐵六塊厝站。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線是否進入高雄市區尚未定案，交通部長陳世凱今(6日)前往視察屏東台鐵六塊厝車站，以及高鐵南延屏東站規劃情形。陳世凱表示，高鐵南延路線還在選擇，希望年底前能給答案，但無論選哪條路線，屏東高鐵站必然會設置，且將與台鐵共構，將成屏東人未來的驕傲和亮點。

高鐵延伸屏東正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等兩方案，目前尚未定案，高鐵屏東站規劃與台鐵六塊厝站共構。陳世凱今日前往視察高鐵屏東車站特定區，他表示，高鐵南北延伸為行政院「均衡台灣」重要計畫，高鐵延伸屏東已進入最後評估階段，將於年底前確認路廊方案。

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陳世凱視察指出，台鐵六塊厝站路段高架化及北移規劃，請鐵道局加速進行，另請於高鐵屏東站預留尾軌，俾利後續高鐵延伸。至於高鐵屏東站特定區聯外道路，將另案規劃辦理。

陳世凱受訪則表示，屏東縣府非常努力，土地規劃已超前，交通部也不能落後，無論是未來高鐵延伸屏東路線選擇哪一條，屏東高鐵站必然會設置，未來不只是高鐵站，還是高鐵和台鐵共構站，屏東高鐵站和台鐵共站可先推行，台鐵車站往北延伸也可先規畫進行，高鐵路線仍選擇中，希望年底前給大家答案，未來高鐵屏東站將是屏東人的驕傲和亮點，希望做到更好。

▲交通部長陳世凱視察高鐵南延屏東和台鐵六塊厝站。（圖／交通部提供）

根據規劃，高鐵屏東站未來將是高鐵、台鐵交會轉運樞紐，高鐵屏東車站特定區計畫面積307.15公頃，範圍內包含運動休閒園區、屏科實驗高中、科技產業園區、科學園區等重大建設計畫，周邊產業、生活、商業機能已完備，且以高科技產業為主軸。

目前都市計畫進度已超前，113年4月30日內政部都委會審議通過，屏東縣政府已依實際發展需要，先於113年8月27日發布實施主要計畫第一階段非區段徵收開發部分，另第二階段區段徵收開發部分正辦理區段徵收前置作業，將俟完成區段徵收公告及補償費發放後發布實施。

陳世凱表示，高鐵屏東車站特定區都市計畫已部分公告實施，特定區範圍內屏東科學園區、科技產業園區、實驗中學已進入施工階段，而高鐵延伸屏東目前鐵道局評估相關方案系統技術已進入最後階段，將於年底前確認路線，儘速進入執行，將屏東納入高鐵一日生活圈，結合便捷的軌道交通與車站特定區高科技、運動休閒等產業開發，為發展屏東、均衡台灣帶來關鍵力量。