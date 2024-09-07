　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第1次去日本！到路口會「愣住不動」大票台人秒懂笑了：真的

▲▼日本,旅遊,旅行,過馬路,紅燈,綠燈,行人,斑馬線,背包客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友在PTT發文，以「台灣人第一次到日本」為題發起閒聊，文中貼出兩張圖片示意，大抵在指日本駕駛都會禮讓行人，但要過馬路的台灣人可能反而會疑惑「為什麼要停呢？」令原PO好奇「真的會這樣嗎？」話題引發討論。

有網友在PTT的C_Chat板發起閒聊「台灣人第一次到日本」，文中貼出兩張動漫圖，似乎是敘述有台灣人到日本準備要過馬路，一旁汽車駕駛就在斑馬線上停下來，還比出手勢示意路人先走。但台灣人卻不解，「那個人在做什麼？為什麼要停呢？」這一幕令原PO好奇，「真的會這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛秒懂笑了，「去幾次都在想車為甚麼要停」、「真的，離路口還有一段距離司機就停下來等我過」、「有互相停了幾秒的經驗」、「人行道能走路過馬路會被讓真的很棒」、「真的，停下來互看幾秒後，對方還很不耐煩揮揮手，要我趕快過。」

還有過來人分享，「有遇過，我還拿著手機在找路，旁邊的車已經停下來等我過了，但我根本還不確定要往哪轉」、「上次在京都巷子看到來車，台灣訓練出來的防衛性本能就停下來等車過，結果車子也停下來，兩邊互看才想起來不是在台灣。」但也有人指出，「日本也有不會禮讓行人的， 所以還是多注意吧！」

ET快訊
快訊／雷雨強襲　台中機場航班延誤！
「摩羯」過境！9層電梯剩空殼　海南居民嚇傻：上往下被風撕裂
快訊／雨彈升級！「11縣市豪大雨特報」
快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！
快訊／上萬人領到雙倍薪水　中華郵政道歉
繳上千萬！　彰化阿嬤哽咽：棺材本沒了
高職生練大隊接力！把婦撞成植物人　判賠736萬
陸超市傳將倒閉？民眾擁進拆包裝開吃　店員嘆：一片狼藉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

快訊／雷雨強襲「台中機場暫停地面作業」 航班延誤

快訊／雨彈升級「11縣市豪大雨特報」　豪雨轟2地

才吃大餐！「中秋想吃燒烤」男友喊花太多　她問：雙薪8萬沒資格嗎

重複入帳「上萬國軍領雙倍薪」　中華郵政道歉！研擬防呆機制

低壓進逼「下周雨區擴全台」　可能又有颱風生成

祖先牌位竟刻了「皇朝」2字！　他一查族譜太衝擊

小孩讀大學「一個月給8000元夠用嗎？」　網指出1關鍵：真的貴

高雄之光！阿卜極3作品登上瑞士藝術拍賣會　獲國際藏家關注

下班前2分鐘接到任務「會做完才走？」　過來人喊：明天再處理

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

快訊／雷雨強襲「台中機場暫停地面作業」 航班延誤

快訊／雨彈升級「11縣市豪大雨特報」　豪雨轟2地

才吃大餐！「中秋想吃燒烤」男友喊花太多　她問：雙薪8萬沒資格嗎

重複入帳「上萬國軍領雙倍薪」　中華郵政道歉！研擬防呆機制

低壓進逼「下周雨區擴全台」　可能又有颱風生成

祖先牌位竟刻了「皇朝」2字！　他一查族譜太衝擊

小孩讀大學「一個月給8000元夠用嗎？」　網指出1關鍵：真的貴

高雄之光！阿卜極3作品登上瑞士藝術拍賣會　獲國際藏家關注

下班前2分鐘接到任務「會做完才走？」　過來人喊：明天再處理

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

陳喬恩遇「女酸民發瘋騷擾」！　公開截圖忍無可忍：心理不正常要就醫

強颱「摩羯」已致陸3死95傷　18噸重聯結車被狂風掀翻

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

快訊／雷雨強襲「台中機場暫停地面作業」 航班延誤

U18劉承佑悍將鐵粉追星記曝光　羅力簽名球收3顆還有江少慶公仔

嘉義檢警攜手宣導「反性別暴力暨反詐騙」 　營造友善新住民環境　

白冰冰被消遣是「擱淺海獅」　子弟兵阿玟下場出爐

ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

泌尿科醫師

15款免費LINE貼圖　最久能用到年底

快訊／國家警報大響「大雷雨轟4縣市」

看金流就好　民眾黨曬「商辦契約」律師狂嘆

柯文哲被爆收1500萬　館長：台灣文革

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／發生地震！　台北有感搖晃

快訊／大雷雨襲2縣市　劇烈降雨炸1小時

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

下週低壓環流通過　2地區有雨轉涼

更多熱門

相關新聞

日本機場亂象！中國人違法「開白牌車」

日本機場亂象！中國人違法「開白牌車」

日本北海道一名35歲中國籍公司職員非法開白牌車，將旅客送往新千歲機場，因此被逮。而東京也有2名中國人在成田機場非法接送加拿大籍旅客到市區，6日遭警方逮捕。警察指出，男子單趟就可賺2萬7000萬日幣（約新台幣6000元）。

極端氣候兼政策過時　日本陷30年來最嚴重米荒

極端氣候兼政策過時　日本陷30年來最嚴重米荒

林鉑濬自責：如果是贏球訪問多好...

林鉑濬自責：如果是贏球訪問多好...

陳睦衡林鉑濬待命決賽　陳世展明先發

陳睦衡林鉑濬待命決賽　陳世展明先發

周日「中1日」登板？陳睦衡只能接受

周日「中1日」登板？陳睦衡只能接受

關鍵字：

台灣人日本駕駛禮讓行人過馬路斑馬線PTT

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

泌尿科醫師

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面