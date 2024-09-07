第1次去日本！到路口會「愣住不動」大票台人秒懂笑了：真的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友在PTT發文，以「台灣人第一次到日本」為題發起閒聊，文中貼出兩張圖片示意，大抵在指日本駕駛都會禮讓行人，但要過馬路的台灣人可能反而會疑惑「為什麼要停呢？」令原PO好奇「真的會這樣嗎？」話題引發討論。

有網友在PTT的C_Chat板發起閒聊「台灣人第一次到日本」，文中貼出兩張動漫圖，似乎是敘述有台灣人到日本準備要過馬路，一旁汽車駕駛就在斑馬線上停下來，還比出手勢示意路人先走。但台灣人卻不解，「那個人在做什麼？為什麼要停呢？」這一幕令原PO好奇，「真的會這樣嗎？」

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貼文一出，不少網友紛紛秒懂笑了，「去幾次都在想車為甚麼要停」、「真的，離路口還有一段距離司機就停下來等我過」、「有互相停了幾秒的經驗」、「人行道能走路過馬路會被讓真的很棒」、「真的，停下來互看幾秒後，對方還很不耐煩揮揮手，要我趕快過。」

還有過來人分享，「有遇過，我還拿著手機在找路，旁邊的車已經停下來等我過了，但我根本還不確定要往哪轉」、「上次在京都巷子看到來車，台灣訓練出來的防衛性本能就停下來等車過，結果車子也停下來，兩邊互看才想起來不是在台灣。」但也有人指出，「日本也有不會禮讓行人的， 所以還是多注意吧！」