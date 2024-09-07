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每月146件公文辦不完,「9成是詐欺案」　台中警PO文：刑警跑光了

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼有員警在靠杯警察po文指出，報考刑事人員的人已越來越少。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐欺集團行騙全台，不僅被害人苦不堪言，基層分局偵查隊也成「另類被害人」，台中員警在社群「靠杯警察」po出一張15個分局排名表，第1名是清水分局，每個偵查佐平均每月要處理146件公文，9成以上都是詐欺案，龐大公文量壓得警員喘不過氣，根本無法辦刑案。台中市刑大承認PO文內容，基層員警則說，警察本該配合政府打詐，但在工作分配上是否該合理些？

po文者把今年上半年各分局受理案件量，除以偵查佐、刑事外勤人員（不含隊長、副隊長、警務員），按每人每月承辦公文量排名，清水146件居冠，第二分局136件居次、烏日分局115件，最少的是和平分局7件，差距高達20倍，文章一出，引來不小共鳴「快逃比較實在」、「人員不解決，一直檢討有屁用」、「怎麼會有7件的天堂？」

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

清水分局1名小隊長說，分局位置在台中市而言，較為偏遠，少有人選擇，除非在地人，偵查佐人數原本就不足，加上海線近幾年建設大爆發，外來人口爆增，光是有戶籍就高達25.8萬人，治安情況更加複雜。

這名小隊長認為，有些偵查佐可能認知上出現落差，原本以為進入刑事系統後就是要外出辦刑案，怎麼變成每天坐在桌子前寫公文，做些紙上作業，很沒有成就感，因此士氣低落。

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼有員警在靠杯警察po文，每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／翻自靠杯警察，下同）

烏日分局1名小隊長說，偵查佐承辦的公文量，9成以上都是詐欺案，每種詐欺方式不同，有的匯款、有的面交，有的在臉書加好友、有的是Line，種類繁多，態樣各異。

偵查佐受理派出所送來的詐欺案後，開始調閱個資、監視器、向銀行索取資料，公文一發出，大約1個月，等收到回覆的公文大約也要1個月，確定犯嫌後，若是住在台中，傳喚到案說明再等10天，但大多數人都不會來，也就是說，光辦1件詐欺案，就要花上2個半月，這還是最單純的只有1人犯案。

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

這名小隊長說，每人都要辦上百件公文，公文逾期是常有的事，但長官才不理會實際情況，照樣處分，龐大的公文量壓得喘不過氣，但每個人刑案績效分數一樣要達標，每個偵查佐都想逃難，調派出所，難怪一再招考，沒人報考刑事人員。

基層員警表示，本該全力配合政策打詐，但警察局應檢討勞逸不均、縮減部份內勤人事調外勤，而不是裝作沒看見、沒聽見，一付事不關己的心態，再這樣下去，半年後恐怕偵查隊就沒人了。

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼有員警在靠杯警察po文，指出每月146件的詐欺公文量壓得喘不過氣。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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