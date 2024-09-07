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賞花賞月賞秋香！　台中花市推中秋花卉伴手禮

▲台中市政府農業局與台中市花卉批發市場聯手中秋精選農產伴手禮盒和時尚的花卉盆栽，為市民提供更多元化中秋佳禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府農業局與台中市花卉批發市場聯手中秋精選農產伴手禮盒和時尚的花卉盆栽，為市民提供更多元化中秋佳禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

中秋節剩不到兩週，台中市政府農業局與台中市花卉批發市場聯手辦理「賞花賞月賞秋香」記者會，推出一系列中秋精選農產伴手禮盒和時尚的花卉盆栽，為市民提供更多元化無論是自用或送禮都能傳遞心意佳品。民眾可透過電話或網路踴躍訂購，為中秋節增添更多的美好心情與溫馨祝福。

農業局副局長蔡勇勝指出，農業局持續致力將在地農產品精緻化，輔導農會開發出既美觀又具地方特色的產品，希望藉由佳節，讓更多人認識並喜愛台中優質的農產，如大安豬肉製品、山城地區的甘露梨及特色蜂蜜、精品酒禮盒，也共同宣傳台中在地花卉，讓精品農產成為送禮的首選。

台中市花卉批發市場說明，此次特邀花藝老師展示創意與才華，將花卉、觀葉植物和盆栽進行搭配，創造出精緻美麗的盆栽產品，不僅能為家中或辦公室增添綠意和美感，也能帶來積極的能量和療癒感。推薦的花卉盆栽首選易於照護的材料，每週僅需給水一次，多肉植物更可延長至每兩週一次，保持環境通風，定期讓多肉植物曬太陽，更能長時間欣賞到盆栽的美麗。

民眾欲選購時尚花卉盆栽，除可前往台中市花卉批發市場零批場店家親自挑選，花市亦有安排全台專車配送服務，將細心確保每一份禮物安全送達，中秋農產伴手禮型錄可至農業局網站下載。

▲台中市政府農業局與台中市花卉批發市場聯手中秋精選農產伴手禮盒和時尚的花卉盆栽，為市民提供更多元化中秋佳禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府農業局與台中市花卉批發市場聯手中秋精選農產伴手禮盒和時尚的花卉盆栽，為市民提供更多元化中秋佳禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

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