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快訊／國家警報大響「大雷雨轟4縣市」

▲▼天氣 大雷雨 午後大雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(7日)上午11時40分針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市等4縣市發布大雷雨即時訊息，並對新北市坪林區、石碇區、新平溪區、汐止區，以及台北市士林區等發布山區暴雨災防告警。

氣象署上午11時40分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市，持續時間至12時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

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氣象署也同步對新北市北勢溪坪林映像虎寮區、新北市北港溪汐止柯子林、新北市基隆河平溪望古瀑布、新北市永定溪石碇蚯蚓坑、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、新北市逮魚堀溪、台北市雙溪雙溪淨水場至聖人瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區包括新北市坪林區、石碇區、新平溪區、汐止區和台北市士林區，持續時間至13時40分。

氣象署示警，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息示警區域
基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區
宜蘭縣：礁溪鄉、員山鄉

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