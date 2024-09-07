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民眾黨曬柯4300萬商辦契約　他嘆「1證明」就能結束：拿不出？

▲▼民眾黨中央召開緊急擴大會議 會後記者會 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨出示商辦買賣移轉契約書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，5日遭羈押禁見，北市議員鍾小平日前質疑，柯文哲以4300萬元購入的商辦，恐是「假買賣、真後謝」。對此，民眾黨出示商辦的「所有權買賣移轉契約書」，指買商辦與京華城無關。但律師林智群就納悶，「我要看的是金流，你給我看合約？」

「林智群律師（klaw）」在臉書發文，提到民眾黨提供了4300萬商辦買賣合約，但他忍不住直呼，「欸我要看的是金流，你給我看合約？

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會這樣說，是因為只要證明買商辦的錢，是從柯文哲帳戶匯款到屋主帳戶，大家的質疑就結束了，「這麼簡單的東西，為什麼不拿出來？」他不講「拿不出來」，而是說「不拿出來」，算很厚道了。最後還用hashtag稱「#危機處理不及格」，並在留言處說「4300萬元，一般人不可能拿現金出來買。」

貼文引發議論，「都在問A答B，還要怪檢調問很久」、「要看就要看金流，一翻兩瞪眼」、「那個合約上的買賣金額也不對阿」、「拿出支付4300萬的證明，不管你幾筆，總額對了就好！堅持不拿，讓這個議題燒那麼久」、「就算付現金也要有4300萬的提領紀錄吧！」

●未經判決確定，應視為無罪

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