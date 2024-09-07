柯文哲有羈押之必要？　黃智賢：「實質影響力」遠超鄭文燦

▲民眾黨主席柯文哲5日因京華城案遭羈押禁見。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲在京華城案首次羈押庭中的「無保飭回」的裁定，遭到北檢抗告成功，北院5日再開羈押庭最終裁定結果卻演變成「羈押禁見」。對此，媒體人黃智賢分析，二次羈押庭的承審法官，其實盡力保障了柯文哲的防禦權，也不審新事證，然而，以「實質影響力」來說的話，柯文哲遠超過鄭文燦，其串證滅證的能力，以及恐嚇司法的現在進行式，也遠超鄭文燦，所以柯文哲本就該押。

黃智賢提到，北院法官羈押柯文哲的理由是：「被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭，並因此致使共犯沈OO之京華城一案，獲不法利益二百餘億元。」

黃智賢認為，以「實質影響力」來說的話，柯文哲遠超過鄭文燦，其串證滅證的能力，甚至意圖影響司法的能力，以及恐嚇司法的現在進行式，也遠超鄭文燦，所以柯文哲本就該押。她接著表示，對於要用網路輿論，以及群眾運動，恐嚇司法的人，事實證明，這個社會，不會讓你如願。

雖然北院二度召開羈押庭，最終裁定羈押柯文哲，但黃智賢點出，這次北院承審法官，盡力保障了柯文哲的防禦權，不審新事證，就按照上一次羈押庭的事證審。

此外，黃智賢也指出，柯文哲在本次羈押庭新加了一位王牌律師，要求也要閱卷，即使柯文哲其他律師都閱過卷了，法官還是等他閱卷。最終，柯文哲被羈押禁見，黃智賢分析，這其實表示，北檢原先的證據就已經足夠，而柯文哲的律師則說，已經盡力了。

黃智賢強調，無論是高院法官或北院法官，都是以平常心，堅守司法，依照證據，認為柯文哲必須被押。黃智賢進一步說明，反觀北院第一次羈押庭，法官奇特的見解，無保請回的裁判，無視證據為柯文哲說話。

黃智賢直指，第一次羈押庭的法官，怪異的行為，簡直不像法官，而像柯文哲的辯護律師，荒謬絕倫。「法官雖然可以自由心證，但裁決理由，還是必須接受社會民心，與法學界的公評。」

對於柯文哲的案子，黃智賢表示，就讓證據說所有的話，「除了太多人證以外，還有無數物證，還有怪異金流，現在浮現了洗錢、4300萬商辦、兩家人頭公司、無數假發票、上億元匿名的政治獻金，以及違法圖利幾家財團數百億元」。

為此，黃智賢質問，現在在幫柯文哲講話的人，能不能放棄雙標？如果幹這事的人，名字叫陳水扁、鄭文燦、林益世、李朝卿，還會幫他洗地嗎？不過，黃智賢也強調，目前柯文哲只是羈押禁見，目的在於防止串證滅證與逃亡，並不代表司法上，柯文哲必然有罪。

「柯文哲被押，無數過去常年被柯文哲踐踏，或是強逼配合柯文哲為惡的，或是強逼下，仍然勇敢對抗柯文哲，那些被柯文哲打壓的公務員，終於可以鬆一口氣了。」

黃智賢感慨，那些辛苦考上，本想努力為民，勤勤懇懇的公務員，10年來，一直在柯文哲的淫威下，忍氣吞聲，請調逃離北市的公務員，是6都之冠。

最後，黃智賢坦言，她不信公義喚不回，不信青史盡成灰，希望北檢繼續加油，同時，希望北市的公務員都像林洲民一樣，盡力揭發柯文哲更多惡政與亂政，為民除害，把髒東西掃掉，還台北市政一個清白，讓公務員，可以挺直腰桿。

★未經判決確定，應推定為無罪