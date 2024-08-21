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接任新交通部長呼聲高　魏健宏揮手吐露10個字

▲中華郵政前董事長魏健宏是外界點名接任交長熱門人選之一。（圖／林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺19日爆發婚外情爭議後火速請辭，行政院昨晚指派交通部政務次長陳彥伯代理交長，至於交長接任人選，外界點名賴清德子弟兵魏健宏、張政源等人呼聲高，魏健宏今(21日)出席中華郵政董座交接活動僅揮手表示，今天是中華郵政大日子。

曾任中華郵政董事長的成大教授魏健宏今出席中華郵政新任董事長王國材就任典禮，魏健宏面對媒體詢問交通部長人事時表示，今天是中華郵政大日子。魏健宏並未再進一步針對交長人事案進一步回應。

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李孟諺遭爆料與陸配發生長達10年婚外情，李孟諺火速請辭，讓交通部進入看守期，由交通部政務次長陳彥伯暫時代理交通部長一職，至於未來可能接任交通部長人選，除陳彥伯也遭外界點名外，另外總統賴清德子弟兵、曾任中華郵政公司董事長的魏健宏呼聲高，魏健宏曾任台南市政府交通局局長、中華郵政公司董事長，現為成功大學交管系教授，也是華航董事之一。

▲前中華郵政董事長魏健宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲前中華郵政董事長魏健宏被視為接任交長熱門人選之一。（圖／記者林敬旻攝）

另前任台鐵局長、交通部政務次長張政源也是外界點名熱門人選之一，張政源曾任台南市交通局局長、台南市副市長，賴清德時任行政院長時，張政源調任交通部接任政務次長，因台鐵普悠瑪號出軌，張政源降薪接下台鐵局長一職，擔任救火隊，不過任內也捲入「im.B吸金詐騙案」，及退休前花884萬公帑出書談改革等爭議，是否會成接任交長仕途的絆腳石，也備受關注。

此外，民進黨前立委鄭運鵬、現任行政院工程會主委陳金德也是接任交通部長呼聲高的人選之一。

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