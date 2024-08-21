虧損成中華郵政新董座上任首挑戰　王國材：推動轉型創新

▲前交通部長王國材接任中華郵政董事長。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年首度面臨虧損，今年仍面臨挑戰，中華郵政新任董事長王國材今(21日)起上任，擔任救火隊推動郵政公司轉型，王國材表示，目前是關鍵時刻，未來將有效應用8.2兆郵政資金投資、數位智慧化、尋求民間高手協助，推動郵政轉型和創新，讓中華郵政邁入下一個百年榮景。

交通部前部長王國材今起就任中華郵政公司董座一職，中華郵政今舉辦交接典禮，在交通部政務次長伍勝園監交下，前任董座吳宏謀將重擔交棒給王國材。

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王國材致詞時表示，全世界郵政正面臨數位轉型，必須用勇氣和意志力來轉型，轉型過程會有陣痛，盼度過陣痛期讓郵政公司更好，轉型除了讓儲匯、壽險服務升級，確保中華郵政競爭力，另郵務轉型也是一個挑戰，若全世界走上智慧物流，如何增加能量，都是郵政公司未來發展趨勢。

王國材說，中華郵政的儲匯要跟銀行競爭，民間銀行活力非常強，金融服務多樣化，包括轉帳不用到銀行櫃檯，透過手機很方便，郵政公司很多儲戶年紀比較大，年輕人如何吸引進來，將是努力目標；另台灣進入超高齡社會，保險和壽險很重要，透過多元、保險程序簡化，推動行動和網路投保，很方便會讓年輕人投保意願增加。

至於資金運用上，王國材說，中華郵政有8兆2千億元的郵政資金，如何獲得好的收益，是很重要課題，除國內重大建設投資參與外，國外金融市場變動很快，美國匯率和利率等讓國外投資避險成本變化很大，如何透過動態資產投資調配，視大家可以努力的部分。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者林敬旻攝）

王國材受訪時進一步說明，現在郵政資金8兆2千億元是國內所有金融機構最高的，資金運用是整個公司的關鍵，民眾不管是保險或存款的資金，如何做最有效的應用，希望找更多民間高手來協助，讓中華郵政收入穩定，且有較好的營收。

至於如何尋找民間高手，王國材表示，類似顧問諮詢、民間投資高手等，目前有些推薦人選，相關會議會邀請專家諮詢，另外還有一些研究單位和學者等協助。

針對一上任就面臨虧損危機挑戰，王國材說，中華郵政去年開始首度虧損，但中華郵政體質很好，不管是資金運用或是各業務上，可能面臨一些挑戰，這次回來要跟他們一起努力推動轉型、創新，現在算是蠻關鍵的時刻，將一起打拼、努力，希望中華郵政順利轉型邁向下一個百年榮景。