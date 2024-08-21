李孟諺陷婚外情爭議閃辭　王國材：盼外界給他重新出發機會

▲吳宏謀（右）將中華郵政董座重任接棒給交通部前部長王國材（左）。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺19日遭爆婚外情爭議，讓李孟諺火速請辭。交通部前部長王國材今（21日）接任中華郵政公司董事長，王國材受訪被問及此事時表示，李孟諺是國家非常優秀的人才，盼社會大眾給他重新出發的機會。

李孟諺19日遭網友爆料與陸配有婚外情，並公布多張兩人親密照片，讓李孟諺當天下午火速請辭，行政院昨拍板指派交通部政務次長陳彥伯代理交通部長。

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中華郵政新任董事長王國材今上任，王國材在交接典禮受訪時被問及此事，王國材表示，李孟諺過去不管在地方政府或是到中央，包括在行政院擔任秘書長，或是過去3個月擔任交通部長，都做得非常好，為大家所稱讚，發生這樣的事情，他也道歉，也辭職了，期待社會大眾讓他沉澱一下，讓他有重新出發的機會，他是一個國家非常優秀的人才。

由於王國材過往擔任交通部政務次長期間，交通部前部長林佳龍因台鐵太魯閣號出軌下台，王國材臨危受命也曾接下交通部代理部長，隨後轉正接任交通部長。媒體問及陳彥伯是否也有機會轉正，王國材則表示，這要視行政院院長或總統的決定，應該會選出一個最適合的交通部長。