泌尿科醫師：公廁坐墊9成有菜花病毒　一動作降低感染風險

▲ 泌尿科醫師指出9成公廁有菜花病毒，並分享該注意什麼。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出門在外很多時候需要使用公共廁所，裡頭卻暗藏感染疾病風險！泌尿科醫師高銘鴻透露，公廁的坐墊約9成有菜花病毒，皮膚接觸就很容易被感染，他建議先用酒精擦拭馬桶坐墊，能大幅降低感染風險；其實高銘鴻曾詳細回答過菜花相關問題，提醒能透過HPV檢測確認是否感染。

近日高銘鴻醫師在個人臉書粉絲專頁分享短影片，揭露9成的公廁坐墊都有菜花病毒，表示菜花病毒屬於接觸性感染，使用公廁時皮膚接觸到就容易染上菜花，但不一定會長出來，所以有些患者並不知道自己染上菜花；不過高銘鴻說上公廁很難避免，他建議使用公廁時，先用酒精擦拭馬桶坐墊，能大幅降低感染菜花風險。

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除此之外，高銘鴻醫師說不只公廁，民眾去泡溫泉、汽車旅館等，切記也不要與他人共用毛巾，別人坐過的地方最好消毒後再接觸，因為只用清水沖洗還是有感染風險，若沒有酒精至少也要用熱水，過一段時間再去坐，「菜花病毒沒有辦法活太久」。

事實上高銘鴻醫師今年1月就曾在臉書粉專回答菜花相關疑問，像是菜花治療方式是靠局部藥物、冷凍療法、切除手術和口服藥，要取決於疣的類型、數量和位置；菜花不會自行痊癒，若沒有透過藥物或手術，很高風險會復發；菜花有90%以上由HPV6及HPV11型引起，這類較不會引起子宮頸癌、外陰癌、肛門癌或陰莖癌等生殖器官相關癌症，但其他高風險的HPV16、HPV18型等確實與癌症相關。

高銘鴻醫師也透露要如何預防菜花的感染，最有效方法之一就是接踵HPV疫苗，另外就是安全性行為、減少性伴侶的數量、定期檢查和注意個人衛生，都是預防的重要措施。而高銘鴻醫師最後呼籲，有時候菜花症狀不明顯，懷疑時能透過HPV檢測確認，一旦有症狀須盡快尋求專業醫師協助。

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