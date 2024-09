黃仁勳蟬聯《時代雜誌》AI百大人物！　蘇姿丰、魏哲家也上榜

▲黃仁勳連續2年入選《時代》「AI領域百大影響力人物」名單。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

美國《時代雜誌》(TIME)公布「AI領域百大影響力人物」名單,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳連續2年入選,而台積電董事長魏哲家、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也都入榜。

時代雜誌評選出2024年「AI領域百大影響力人物」(TIME 100/AI)名單,這份名單分為4大類,分別包括領導者(Leaders)、創新者(Innovators)、塑造者(Shapers)及思想家(Thinkers)。

TIME's new cover: The 100 most influential people in AI https://t.co/P81KOzsSlC pic.twitter.com/mjUT1UUx26