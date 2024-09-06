黃仁勳蟬聯《時代雜誌》AI百大人物！　蘇姿丰、魏哲家也上榜

▲黃仁勳連續2年入選《時代》「AI領域百大影響力人物」名單。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國《時代雜誌》（TIME）公布「AI領域百大影響力人物」名單，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連續2年入選，而台積電董事長魏哲家、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰也都入榜。

時代雜誌評選出2024年「AI領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers）。

TIME's new cover: The 100 most influential people in AI https://t.co/P81KOzsSlC pic.twitter.com/mjUT1UUx26 — TIME (@TIME) September 5, 2024

黃仁勳和魏哲家被列入領導者類別，超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰則獲選為創新者。

時代雜誌報導，魏哲家目前負責領導全球最大的半導體晶圓代工廠台積電，自2018年起擔任執行長，並自今年6月擔任董事長。隨著當前AI崛起，台積電重要性大增，它是目前全球唯一一家能夠製造先進AI系統所需晶片的公司，且市值在過去6年中幾乎成長了3倍。

▲台積電董事長魏哲家。（圖／路透）



針對超微執行長蘇姿丰，時代雜誌將她列為創新者，指出她非常明白科技界致勝的關鍵在於做出正確抉擇。蘇姿丰擔任超微執行長期間，專注於公司的強項和策略性交易，帶領超微實現矽谷最具代表性的復甦之一。

時代雜誌去年發布「AI領域百大影響力人物」名單中，黃仁勳即入選領導者人物。時代雜誌介紹，這位身著皮夾克的執行長一直被視為科技界的搖滾明星，今年6月的台北國際電腦展上，有粉絲請他在胸前簽名，掀起一陣「黃來瘋」（Jensanity）。

▲AMD董事長暨執行長蘇姿丰入選「AI領域百大影響力人物」創新者名單。（圖／AMD提供）



《時代雜誌》總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）表示，如果2023年AI世界是由OpenAI、Anthropic等創業實驗室的興起所主導，那麼今年的名單展現了AI從實驗室走向現實世界的各種可能性。

入選領導者名單的還包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、 Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等知名人物。

這次入選最年輕的是紐澤西州威斯特菲德高中（Westfield High School）學生瑪尼（Francesca Mani）。瑪尼和其他30名女同學的照片被AI篡改後在網路上流傳，她因此發起反對AI生成圖像及音檔、深偽（deepfake）技術的運動。