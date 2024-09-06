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教育部狂推AI　教團憂危害隱私尊嚴「應先定倫理規範」

▲▼教育部推出6大政策，ㄒ希望AI教育往中小學紮根。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部近期大力推動從中小學到大學的AI教育政策，國教盟認為應先建立倫理規範，避免未蒙其利先受其害。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部近期大力推動AI教育政策。國教盟今（6日）質疑，從國際經驗發現，AI倫理爭議從未消失，缺乏倫理框架下的AI教育，可能讓學生暴露於偏見、歧視而不自知，也可能對隱私、尊嚴造成危害，具有潛在犯罪風險，「未蒙其利先受其害」，建議教育部應先制定明確的AI倫理框架與使用規範。

AI（人工智慧）帶動科技快速發展，教育部為因應AI時代需求，近期大力推動從大學到中小學的AI教育政策。本周一先宣布台大等25校組成「AI聯盟」，開設人工智慧課程，昨再宣布將AI教育往中小學延伸，並提出「高中AI多元選修課程」、辦理「國中小AI菁英爭霸戰」、發布「中小學數位教學指引3.0」等6項政策，希望學生從小接觸學習AI模型，並獲得均等學習機會，藉此在數位學習與AI教育能持續領先亞洲。

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不過，國教盟今天指出，AI使用疑慮風險高，切勿操之過急，建議教育部應先建立倫理規範。國教盟表示，AI倫理爭議從未消失，義大利政府去年曾因ChatGPT造成個資外洩與隱私疑慮，禁止ChatGPT在義大利使用，聯合國教科文組織（UNESCO）也曾示警，且根據國際經驗，在缺乏倫理框架下的AI教育，可能讓學生暴露於偏見、歧視而不自知，或對隱私、尊嚴造成危害，也可能具潛在犯罪風險，讓學生「未蒙其利先受其害」。

國教盟舉例，推動競爭性AI競賽，若無有效監管，可能導致不健康的競爭氛圍，學生為取勝或許會跨越道德底線，反而成為未來犯罪行為提供溫床。例如幾年前發生的「小玉Deepfake換臉事件」，藉由AI技術傳播色情、侵害人格尊嚴就是例證。

至於AI教育可能帶來的「城鄉差距」問題，國教盟認為，真正挑戰在於學生的學習動機，包括不少城市孩子也缺乏學習動機，故城鄉差距的定義，應該從資源為主轉變為以學生動機為核心，並應思考如何透過良好的師生互動，引導並激勵孩子的學習動機，而非僅僅提供數位資源。若學生缺乏學習動力，無論提供多少AI學習工具，教育仍然無法發揮應有的作用。

因此，國教盟強烈呼籲教育部，推動AI教育的同時，應將拒絕偏見歧視、防止犯罪、提高學習動機作為優先考量，而非僅僅追求科技創新。建議教育部應優先制定明確的AI倫理框架與使用規範，以保障學生在使用AI時不逾越界限。

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