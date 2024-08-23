無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報

桃園市邱姓男子於2022年因故與女友分手，同年9月間欲與女友復合，卻罔顧桃園地院核發保護令，未經女友同意擅闖其租屋處，不顧其反抗仍強力褪去衣褲硬上性侵得逞；桃園地院審理時，邱男否認犯行，辯稱係2人合意發生性行為，辯護人亦為邱男辯護，但法官不採信2人說詞，審結依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑7年6月，還可上訴。

檢警調查，年約30歲邱姓男子與女子於2022年4月至8月間，曾與女子租屋同住，2人曾為男女朋友關係，但同年9月因故分手，邱男為與女友復合，於同年9月4日晚間8時30分許，未經女子許可，擅自闖入其租屋處，後經女子要求其離去後仍拒不離去，憤而報警處理，女子因邱男多次至租屋處騷擾，乃向桃園地院聲請保護令，同年9月13日，地院核發暫時保護令。

未料，邱男卻罔顧法院核發保護令，竟於同年月某日下午2時許，以自行備份租屋處大門磁扣，開啟大門後擅闖女子租屋處等候，趁女子開啟房門時強行闖入其租屋處，不顧其反抗強行褪去其衣褲將其抱往床上，硬上性侵得逞，女子事後報警提告，經桃園地檢署檢察官複訊後，依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，邱男坦承於案發時進入女子租屋處，並與女子發生性行為之事實，但否認有侵入住宅強制性交等犯行，辯稱2人為男女朋友關係，是女子約他見面，亦有徵得女子同意才發生性行為等語；其辯護人亦為被告辯護，2人係合意發生性行為。

告訴人則指控，2人因工作認識，曾於2022年4月至8月間交往約4個月，後來因故分手，邱男於2022年9月間陸續有多次侵入住宅、恐嚇等案件，分手後仍持續騷擾，為防止他持續騷擾曾向法院聲請保護令，未料被告卻直接跑來租屋處，拿先前私自備份磁扣進入大門，趁她返家開門時硬擠進來，持續要求復合並趁機性侵，過程中曾持續推打抵抗並告知是性侵行為，但被告身高約180公分，我無法抵抗，揚言分手要發生最後一次性行為，我堅持不同意，他就硬來等語。

法官審酌，被告為一己私慾，不顧他人性自主之決定權，竟強行侵入告訴人租屋處，以強暴方式為強制性交，造成告訴人無可抹滅之傷痛，致其身心嚴重受創，且犯後一再飾詞否認，又未能與其和解與獲其原諒，犯後態度不佳，被告與辯護人之辯詞不予採信，法官審結依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑7年6月，本案還可上訴。