　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報

桃園市邱姓男子於2022年因故與女友分手，同年9月間欲與女友復合，卻罔顧桃園地院核發保護令，未經女友同意擅闖其租屋處，不顧其反抗仍強力褪去衣褲硬上性侵得逞；桃園地院審理時，邱男否認犯行，辯稱係2人合意發生性行為，辯護人亦為邱男辯護，但法官不採信2人說詞，審結依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑7年6月，還可上訴。

檢警調查，年約30歲邱姓男子與女子於2022年4月至8月間，曾與女子租屋同住，2人曾為男女朋友關係，但同年9月因故分手，邱男為與女友復合，於同年9月4日晚間8時30分許，未經女子許可，擅自闖入其租屋處，後經女子要求其離去後仍拒不離去，憤而報警處理，女子因邱男多次至租屋處騷擾，乃向桃園地院聲請保護令，同年9月13日，地院核發暫時保護令。

未料，邱男卻罔顧法院核發保護令，竟於同年月某日下午2時許，以自行備份租屋處大門磁扣，開啟大門後擅闖女子租屋處等候，趁女子開啟房門時強行闖入其租屋處，不顧其反抗強行褪去其衣褲將其抱往床上，硬上性侵得逞，女子事後報警提告，經桃園地檢署檢察官複訊後，依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，邱男坦承於案發時進入女子租屋處，並與女子發生性行為之事實，但否認有侵入住宅強制性交等犯行，辯稱2人為男女朋友關係，是女子約他見面，亦有徵得女子同意才發生性行為等語；其辯護人亦為被告辯護，2人係合意發生性行為。

告訴人則指控，2人因工作認識，曾於2022年4月至8月間交往約4個月，後來因故分手，邱男於2022年9月間陸續有多次侵入住宅、恐嚇等案件，分手後仍持續騷擾，為防止他持續騷擾曾向法院聲請保護令，未料被告卻直接跑來租屋處，拿先前私自備份磁扣進入大門，趁她返家開門時硬擠進來，持續要求復合並趁機性侵，過程中曾持續推打抵抗並告知是性侵行為，但被告身高約180公分，我無法抵抗，揚言分手要發生最後一次性行為，我堅持不同意，他就硬來等語。

法官審酌，被告為一己私慾，不顧他人性自主之決定權，竟強行侵入告訴人租屋處，以強暴方式為強制性交，造成告訴人無可抹滅之傷痛，致其身心嚴重受創，且犯後一再飾詞否認，又未能與其和解與獲其原諒，犯後態度不佳，被告與辯護人之辯詞不予採信，法官審結依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑7年6月，本案還可上訴。

 【 更多新聞】

桃園航空城500拆遷戶陳情補償過低　市府：已擬補助措施幫重建

撿東西釀禍！轎車國3龍潭段撞護欄　高速翻滾橫移3車道...父女受傷

►助毒犯落跑被停職！接私案又洩密　律師賺41萬黑心錢...4罪起訴

 

 

 

ET快訊
李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

亂倒廢土成小山！台新、統新2公司是慣犯　苗檢扣押16部砂石車

博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢

陳重文否認圖利扯「其他議員也有質詢」　檢批：公益包裝假公濟私

寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄「4個月助產2嬰」　成接生好手

養林明佐當門神！洗錢基地赫見珍稀千萬大G　連公仔牆都值600萬

獨／疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！鍾佳濱服務處：詢問旅行社細節中

快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

超扯！國道逼車釀5歲童拋飛亡　BMW X6惡駕駛竟找人關說法官

無視保護令硬闖前女友家！淫喊「分手砲」硬上　惡男重判7年6月

陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

住精品宅爽睡美女幹部　刑事戰將豪奢生活曝

5年10月進帳438億　九州博弈洗錢流程圖曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

更多熱門

相關新聞

酒後強舔下體　色男認錯賠償獲輕判

酒後強舔下體　色男認錯賠償獲輕判

桃園市呂姓男子去年6月間經由鄧姓友人介紹認識一名年輕男子，同年月某日晚間邀鄧姓友人與男子至其住處飲酒吃消夜，酒過三巡後，鄧姓友人先行離去，呂竟趁2人獨處之際違反男子意願先撫摸其身體，命男子脫去褲子，否則不讓其離去，呂趁酒意以舌舔男子下體強制猥褻得逞；桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，並應向被害人支付10萬元，還可上訴。

癡戀美魔女　男偷翻信箱「逼婚」慘了

癡戀美魔女　男偷翻信箱「逼婚」慘了

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男判2月

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男判2月

桃園男子公然猥褻檳榔西施！法官判處3月徒刑

桃園男子公然猥褻檳榔西施！法官判處3月徒刑

不滿男友分手還聲請保護令　「送一支番仔火」慘了

不滿男友分手還聲請保護令　「送一支番仔火」慘了

關鍵字：

色男保護令分手炮擅闖住處硬上

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面