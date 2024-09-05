土航飛台北遇亂流6傷　正妹還原驚悚瞬間「上下狂搖」剛送餐就噴滿臉

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

土耳其航空一架波音777-300、編號TK24班機5日飛往台灣時遇上亂流，造成2名機組人員、4名乘客受傷，所幸仍在晚間6點01分平安降落桃園機場。一名女乘客指出，當時空服員剛送完飛機餐，沒想到飛機就遭遇嚴重亂流，整個機艙瞬間劇烈上下搖晃，導致現場餐點、飲料灑滿地，現場一片狼藉。

搭乘TK24班機的女乘客柯莉絲汀回憶說，當時空服人員剛剛送完飛機餐，突然之間飛機就遭遇到超大的亂流，整個機艙瞬間劇烈上下搖晃，飛機餐立刻噴出去，「所有乘客的餐點都當場飛起來，超誇張的，咖啡甚至噴到天花板，我整個臉上，還有頭髮也都是食物，真的太扯了，幸好沒事」。

柯莉絲汀也拍下遭遇亂流後機艙內部的景象，可以看見地板上充斥著大量的食物殘渣，以及各種盤子、杯子或寶特瓶，，甚至有人的餐點連吃都沒吃，就整個撒在地上，她的座位扶手、椅子及頭上的行李櫃、天花板也噴滿了咖啡漬，所有乘客都忙著清潔衣物及隨身物品。

▲柯莉絲汀拍下飛機遭遇亂流後機艙內的混亂場景。（圖／旅客柯莉絲汀提供）

桃園機場5日下午4點59分接獲通知，土耳其航空一架5日上午7點20分從伊斯坦堡飛往台北、表定5日下午5點55分抵達桃機的TK24班機在飛航途中遭遇亂流，有乘客受傷需要救護支援，機場立刻出動多輛消防車、救護車在現場待命，同時通報CIQS通關單位準備旅客通關事宜。

桃園機場指出，TK24班機總共載有17位機組人員、214位旅客，降落後發現有2名機組人員、4名旅客受傷，馬上由聯新人員對傷者進行檢傷及初步治療，除了有1名旅客因為頸部受傷，由聯新救護車後送林口長庚醫院，其餘受傷的旅客與機組人員均婉拒送醫，跟隨其他旅客正常入關。

桃園機場表示，後續將依強制性報告飛安相關事件處理原則，發送飛安初報表至民航局，並複式通報國家運輸安全委員會。