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社會 社會焦點 保障人權

《台灣人四百年史》也退回！8年前史明親送　柯文哲捨不得撕書皮

記者陸運陞、黃資真／新北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，5日逆轉被裁定羈押禁見，晚間上銬送往台北看守所，今（6日）一早妻子陳佩琪、立委黃珊珊也到看守所，帶了生活用品與兩本書，不過除了生活用品被退回外，書籍《台灣人四百年史》也被退回，主因是該本為作者史明親送的精裝版，柯可能不捨須將外皮撕下，因而退回。

▲▼ 柯文哲曾在2017年親自拜訪史明，獲贈書籍《台灣人四百年史》。（圖／翻攝自臉書）

▲柯文哲曾在2017年親自拜訪史明，獲贈書籍《台灣人四百年史》。（圖／翻攝自臉書）

史明生於1918年11月9日，為台灣獨立運動先驅，曾試圖暗殺蔣中正，後行動失敗被國民黨政府以叛亂罪名通緝，因此長期流亡海外，並在1962年完成日文版《台灣人四百年史》，是第一本以台灣人為主體寫成的台灣通史，2014年出版全新校訂版，2019年9月20日史明因多重器官衰竭離世。

2017年11月4日，時任台北市長柯文哲前往拜訪即將迎來百歲大壽的史明，兩人一同談論共產黨的歷史發展，當時史明親自送上精裝版本的《台灣人四百年史》，外頭還有盒子包裝。

此次柯文哲被羈押，妻子陳佩琪帶的2本書其中一本正是《台灣人四百年史》精裝版，但因外皮太厚，須將外皮拆下才能送進看守所，柯可能考量是作者親送捨不得，所以退回，僅收下《百年追求：臺灣民主運動的故事》書籍。

▲▼ 陳佩琪帶生活用品至台北看守所給柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳佩琪帶生活用品至台北看守所給柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

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